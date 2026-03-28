Del salón de belleza al océano: así es cómo tu cabello puede limpiar el derrame de hidrocarburo

¿De verdad sirve para el derrame de hidrocarburo? Lo que para muchos es un desperdicio cotidiano, para otros es la clave para salvar ecosistemas. A través de un sistema de economía circular, el cabello se esta transformando en barreras flotantes capaces de absorber el crudo de forma más eficiente y ecológica que los métodos tradicionales.

¿Cómo se limpia el petróleo del mar?

De acuerdo con CNN, la limpieza de petróleo suele depender de esteras de polipropileno, un plástico no biodegradable cuya producción requiere, irónicamente, más perforaciones petroleras. Esto genera un ciclo de contaminación donde el residuo utilizado para limpiar termina saturando los vertederos.

Catástrofe en el golfo: Derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco arruina Semana Santa y el futuro de pescadores

¿Por qué el cabello es una solución para limpiar el chapopote del mar?

Capacidad de absorción: El cabello humano es un recurso natural renovable que puede absorber hasta cinco veces su peso en petróleo .

El cabello humano es un recurso natural renovable que puede absorber hasta . Eficiencia técnica: Una estera de 60 cm² (dos pies cuadrados) y 2.5 cm de grosor, fabricada con solo 500 gramos de cabello , puede recoger hasta 5.6 litros (1.5 galones) de aceite.

Una estera de 60 cm² (dos pies cuadrados) y 2.5 cm de grosor, fabricada con solo , puede recoger hasta de aceite. Disponibilidad masiva: Solo en Estados Unidos existen 900,000 peluquerías; cada una puede generar medio kilo de cabello a la semana.

En 2021, se registraron 175 incidentes de derrames en Estados Unidos. A nivel mundial, los buques cisterna vertieron cerca de 10,000 toneladas métricas de petróleo. El riesgo es crítico: solo un litro de petróleo puede contaminar hasta un millón de galones de agua potable.

¿Cómo se fabrican estas herramientas?

Recolección: Salones de belleza y peluquerías caninas envían sus recortes a centros de acopio. Filtrado: Se revisa el cabello para eliminar residuos, suciedad o piojos. Procesamiento: El cabello se extiende en bastidores y pasa por una máquina de fieltro diseñada específicamente para crear las alfombras. Distribución: Los productos son adquiridos por entidades como la Fuerza Aérea de EE. UU. o donados a voluntarios de limpieza.

Derrame de petróleo en México

Un devastador derrame de hidrocarburo ha sumido a las costas de Veracruz y Tabasco en una crisis sin precedentes, afectando 630 kilómetros de litoral y extendiéndose a 42 zonas de Veracruz y 9 de Tabasco.

Esta catástrofe ambiental no solo ha diezmado la vida marina, sino que también ha asestado un golpe brutal a la economía local.