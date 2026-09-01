“Estamos ganando una fortuna”: Trump habla sobre el “mejor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dió más detalles del acuerdo petrolero alcanzado con Venezuela, asegurando que están ganando una fortuna, así como el país sudamericano.

El mandatario precisó que fue un buen acuerdo con Venezuela, por lo que las empresas estadounidenses ya están participando en el proceso para aumentar la producción de petróleo.

¿En qué consiste el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el acuerdo contempla que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros venezolanos, que en conjunto representan alrededor de 65 millones de barriles de reservas probadas.

La cifra equivale aproximadamente al 21,5% de las reservas probadas de Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, lo que en teoría representa un acuerdo histórico para la unión americana.

Trump aseguró que EU consiguió el control mayoritario de esas reservas mediante una asociación con empresas privadas y sostuvo que el acuerdo no representaría un costo para los americanos.

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¿Qué dijo Trump sobre el petróleo venezolano?

Trump ha defendido públicamente el acuerdo y lo ha descrito como uno de los mayores acuerdos alcanzados por Estados Unidos, donde ya se están movilizando millones de barriles de petróleo hacia distintos puntos del país.

Además, destacó que empresas como Exxon y Chevron están entrando nuevamente en el país latinoamericano, por lo que “están empezando a ganar dinero de verdad”, así expresó.

“Pero vamos a extraer todo eso; vamos a sacar ese petróleo. Todo viene a Estados Unidos para ser refinado. Nuestras plantas y refinerías están diseñadas específicamente para el petróleo pesado venezolano” detalló el presidente republicano.

Trump anuncia millones de barriles de petróleo venezolano hacia EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que millones de barriles de crudo venezolano comenzarán a fluir hacia las refinerías estadounidenses, destacando que estas están especialmente adaptadas… pic.twitter.com/fMCAb4G9s0 — Maibort Petit (@maibortpetit) August 31, 2026

¿Qué empresas participarán en la recuperación petrolera de Venezuela?

El acuerdo también abre la puerta para que grandes compañías internacionales participen en la recuperación de la industria petrolera venezolana.

Además de Chevron, se ha señalado la participación o el interés de empresas como Exxon, ONGC de India, Eni de Italia, GeoPark de Colombia y GE Vernova, entre otras.

La expectativa planteada por Washington es que la llegada de capital permita incrementar rápidamente la producción de petróleo en Venezuela. aunque medios han asegurado que representa un panorama difícil para el país que hace meses era controlado por la dictadura de Nicolás Maduro.

