El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, acusó al partido oficialista y a la llamada Cuarta Transformación de ejercer “terrorismo legislativo” y “terrorismo democrático” por retrasar la publicación de la convocatoria para elegir a quien encabezará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante una conferencia de prensa junto a integrantes de su bancada, el legislador exigió que se publique de inmediato el procedimiento para seleccionar a una nueva presidenta del INE y cuestionó que la definición pueda quedar sujeta a los intereses políticos de Morena.

Lixa advirtió que el retraso permitiría activar la convocatoria a conveniencia si algo no resulta favorable para el oficialismo en febrero o marzo. Por ello, insistió en la necesidad de elegir a una titular independiente de los partidos políticos.

Kenia López Rabadán acusa a Morena de darle largas a la renovación del INE

Los señalamientos también fueron respaldados por la diputada panista Kenia López Rabadán, quien calificó como una “irresponsabilidad” continuar el proceso electoral sin definir quién estará al frente del organismo.

La legisladora acusó a Morena de retrasar la decisión y de seguirle dando a México “atole con el dedo”. Además, lanzó una crítica sobre las prioridades del oficialismo al contrastarlas con la necesidad de contar con una autoridad electoral funcional.

“México no necesita un oso panda, México necesita democracia, México no necesita gallinas ponedoras, necesita un INE que funcione”, expresó.

López Rabadán advirtió que concluir el periodo de sesiones sin convocatoria ni nombramiento representaría “una afrenta a los mexicanos”.

PAN dice tener los votos para elegir a una presidenta independiente

La diputada aseguró que los votos de su bancada están listos para participar en la elección de una nueva presidenta del INE, siempre que se trate de un perfil honorable, imparcial y alejado tanto del Gobierno como de los partidos políticos.