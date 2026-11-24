Durante los festejos por el Día del Ejido en el municipio de Ahome, en Sinaloa, ocurrió una riña en la que algunos participantes a caballo dieron machetazos a otros asistentes.

Así ocurrió la riña a caballo durante los festejos en Ahome

El incidente ocurrió la noche del domingo 22 de noviembre de 2026. En videos compartidos en redes sociales es posible ver cómo sujetos que montan a caballo propinan machetazos a las personas, entre gritos de otros que piden que detengan la violencia.

Las autoridades no han revelado un reporte oficial de personas heridas o detenidas por estos actos.

Jinetes atacan a machetazos a asistentes durante festejo en Ahome, Sinaloa

A pesar de la gravedad de la trifulca ocurrida en el Ejido Ahome Independencia, en el material videográfico no se aprecia la intervención ni la presencia de elementos policiales.https://t.co/bQo3pahXB1 pic.twitter.com/k4drLpTFwc — GS-Noticias (@gersenoticias) November 24, 2026

¿Qué es y cómo se celebra el Día del Ejido en Ahome?

El Día del Ejido es una celebración local en Ahome, Sinaloa, para celebrar el aniversario del reparto agrario de un ejido en específico. No es una fecha absoluta para todo el municipio, sino que cada ejido conmemora el día en el que recibió de forma oficial sus tierras.

En dichas celebraciones suelen organizar desfiles, cabalgatas, bailables, música de banda y reuniones de vecinos y exresidentes de la zona.