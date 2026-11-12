En Sinaloa, lejos de que la violencia termine, la entidad se ha colocado como la cuarta con más homicidios en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras del Gabinete de Seguridad.

¿Cuántos homicidios se han registrado en Sinaloa en 2026?

De enero a octubre de este año, el estado acumuló mil 156 homicidios, sólo debajo de entidades como el Estado de México (mil 564), Guanajuato (mil 223) y Baja California (mil 203), que encabezan la lista.

Esta cifra representa el 7.8% del total de homicidios registrados en el país en la administración de Graciela Domínguez, gobernadora interina de la entidad, luego de la licencia que pidió Rubén Rocha Moya, acusado por narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Octubre, el mes más violento de 2026 en Sinaloa

Mientras que en las cifras locales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa reportó que octubre fue el mes más violento de 2026, al registrar 169 homicidios y 22 feminicidios, con lo que en total 191 personas han perdido la vida en el último mes.

Octubre de 2026 es el segundo mes con más feminicidios, ya que septiembre de este año tuvo 23 crímenes de este tipo.

Comparativa de homicidios en Sinaloa frente a las cifras del INEGI de 2025

Y el escenario no es único, ya que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocan a Sinaloa en el quinto lugar de homicidios, ya que ocurrieron mil 966 casos, con un promedio de cinco al día durante el año 2025, año cuando aún estaba Rubén Rocha Moya en el cargo de gobernador.

Esta estadística fue encabezada por Guanajuato, Estado de México, Chihuahua y Baja California durante el año anterior.