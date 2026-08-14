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Autopista México-Cuernavaca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 14 de agosto

¿Vas a salir a carretera? Estos son los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en las principales del país.

Carreteras 14 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado con todas las actualizaciones sobre el avance de las principales autopistas de México.
Si vas a salir a carretera hoy 14 de agosto, consulta EN VIVO los bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes en carreteras

Incendio en Nuevo León

Cierre parcial de la circulación por incendio en el km 031+000 de la carretera Saltillo- Monterrey.

Accidente en Puebla

Cierre parcial en el km 065+500 de la carretera Amozoc-Teziutlan con dirección a Amozoc.

Tráfico en la carretera Atlacomulco- Toluca

Más de 6km de asentamiento con dirección al Mercado de Palmillas por un accidente.

Cierre en la México- Querétaro

Accidente en el km 153 con dirección a CDMX.

Accidente en Jalisco

Cierre parcial en la carretera Maravatío-Zapotlanejo en el km 463+000.

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