Autopista México-Cuernavaca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 14 de agosto
¿Vas a salir a carretera? Estos son los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en las principales del país.
En Azteca Noticias te mantenemos informado con todas las actualizaciones sobre el avance de las principales autopistas de México.
Si vas a salir a carretera hoy 14 de agosto, consulta EN VIVO los bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes en carreteras
Incendio en Nuevo León
Cierre parcial de la circulación por incendio en el km 031+000 de la carretera Saltillo- Monterrey.
#TomePrecauciones en #NL se registra cierre parcial de circulación por #Incendio cerca del km 031+000 de la carretera Saltillo - Monterrey, a la altura de la comunidad Santiago, con dirección a Monterrey. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YdftXCo99x— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 14, 2026
Accidente en Puebla
Cierre parcial en el km 065+500 de la carretera Amozoc-Teziutlan con dirección a Amozoc.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 065+500, de la carretera Amozoc - Teziutlan, a la altura de la localidad Oriental, con dirección a Amozoc. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/zKTZqAIOZx— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 14, 2026
Tráfico en la carretera Atlacomulco- Toluca
Más de 6km de asentamiento con dirección al Mercado de Palmillas por un accidente.
⚠️ #ReporteVial | #Toluca— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026
Se registra asentamiento vehicular de aprox. 6.5 km en la carretera Atlacomulco - Toluca, con dirección al Mercado de Palmillas., derivado de un accidente vial y trabajos de bacheo en la zona. 🛠️
Te recomendamos:
👉Reduce tu velocidad.
👉Respeta las… pic.twitter.com/AegqBpgiFy
Cierre en la México- Querétaro
Accidente en el km 153 con dirección a CDMX.
Accidente en Jalisco
Cierre parcial en la carretera Maravatío-Zapotlanejo en el km 463+000.
#TomePrecauciones en #Jalisco con circulación por #AccidenteVial cerca del km. 463+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a inmediaciones del municipio Guadalajara, con dirección a Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Lamdjr7OGD— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 14, 2026