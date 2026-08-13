Casi fin de semana y así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 13 de agosto de 2026

Este jueves 13 de agosto de 2026 los mercados financieros mostraron cambios importantes al cierre de la jornada y aquí podrás consultar cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy y en cuánto está el dólar en ventanilla.

Así cerró la BMV hoy 13 de agosto de 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC retrocedió con -1.41% con 64,826.39 puntos al cierre de hoy martes 13 de agosto de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 13 de agosto de 2026 en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 13 de agosto de 2026

Las bolsas mundiales subieron el jueves, ya que los inversores redujeron sus apuestas sobre una subida de tipos en Estados Unidos, mientras que los precios del petróleo cayeron más de un 2%, dado que el aumento de los inventarios y la disminución de las previsiones de demanda mundial compensaron las preocupaciones geopolíticas.

Los datos sobre los precios al productor en Estados Unidos, que se mantuvieron sin cambios en julio, redujeron las expectativas de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes, lo que ayudó a que las acciones tecnológicas impulsaran al S&P 500 a un máximo histórico intradía.



El promedio industrial Dow Jones (.DJI) subió 69,72 puntos, o un 0.13%, hasta los 53.839.99



(.DJI) subió 69,72 puntos, o un 0.13%, hasta los 53.839.99 El S&P 500 (.SPX) subió 50,49 puntos, o 0,65%, hasta 7,798.99



(.SPX) subió 50,49 puntos, o 0,65%, hasta 7,798.99 Nasdaq Composite (.IXIC) subió 214,54 puntos, o un 0.81%, hasta los 26.803,03.



¿Cómo cerró el petróleo hoy 13 de agosto de 2026?

El petróleo cerró con una caída de más del 2% el jueves, revirtiendo su tendencia después de una semana de ganancias, ya que los inversores se centraron en señales de una demanda mundial más débil y un fuerte aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

Los contratos de futuros del crudo Brent y estadounidense redujeron sus pérdidas tras haber caído más del 3.5% al ​​inicio de la sesión, luego de informes de que los hutíes de Yemen habían atacado una refinería de Saudi Aramco con drones, lo que reavivó la preocupación por las interrupciones en el suministro en un mercado global ya ajustado.

Los futuros del Brent cerraron con una caída de 1,91 dólares, o un 2.15%, a 87,07 dólares el barril tras un repunte de seis sesiones, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cerró con una caída de 2,02 dólares, o un 2.4%, a 81,25 dólares el barril tras avanzar durante cinco sesiones.

Con información de Reuters