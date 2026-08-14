¡El clima no da tregua! Lluvias provocan inundaciones y caos en Querétaro; ¿por qué llueve tanto?

Una nueva jornada de fuertes lluvias en Querétaro , acompañadas de granizo y tormentas eléctricas, provocó inundaciones y afectaciones viales en distintos puntos de la capital y en el municipio de Tequisquiapan durante la tarde de este jueves 13 de agosto; la intensidad de la precipitación complicó el tránsito y dejó varias calles bajo el agua.

En ambas localidades, los encharcamientos e inundaciones comenzaron a afectar la movilidad de automovilistas y peatones, mientras las condiciones del clima dificultaban el tránsito por algunas vialidades; ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar salir durante las lluvias y reducir riesgos mientras persisten las condiciones adversas.

Lluvias en Querétaro vuelven a poner a prueba al dren de Peñuelas

En la capital queretana, la intensidad de las lluvias volvió a poner a prueba la infraestructura hidráulica; uno de los puntos donde se hizo evidente el volumen de agua fue el dren de Peñuelas, donde el caudal avanzó con fuerza mientras continúan los trabajos de modernización.

La obra forma parte de un proyecto del Municipio de Querétaro que busca ampliar la capacidad del dren y reducir el riesgo de inundaciones en zonas como San Pedrito Peñuelas, Santa María Magdalena, Felipe Carrillo Puerto y la delegación Epigmenio González.

Las imágenes registradas durante la lluvia muestran la cantidad de agua que circuló por este punto, mientras los trabajos de infraestructura continúan en la zona.

Tequisquiapan pide a la población quedarse en casa

La situación también llevó a las autoridades de Tequisquiapan a emitir un llamado preventivo; el alcalde Héctor Magaña Rentería recomendó a la población permanecer en sus hogares y evitar salir si no era necesario ante la fuerte lluvia registrada durante la tarde.

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Mientras las precipitaciones continúan, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y personal del Ayuntamiento permanecen desplegados en distintos puntos para atender posibles afectaciones y supervisar las zonas que puedan representar algún riesgo.

¿Por qué está lloviendo tanto en Querétaro?

Las condiciones no son aisladas; de acuerdo con el pronóstico meteorológico, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el paso de la onda tropical número 26 están favoreciendo la presencia de lluvias en distintas regiones del país.