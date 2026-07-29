Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 29 de julio
Consulta el avance EN VIVO de las principales carreteras del país: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
Antes de salir de casa hoy 29 de julio, consulta las actualizaciones sobre el avance de las autopistas más importantes del país, para que llegues a tiempo a tu destino.
En Azteca Noticias compartimos la información sobre bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras EN VIVO.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en carreteras hoy 29 de julio
Accidente en Tabasco
Cierre parcial en el km 034+500 de la carretera Villahermosa-Fco Escárcega.
#TomePrecauciones en #Tabasco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 034+500 de la carretera Villahermosa-Fco. Escárcega, a la altura de la granja de pollos Jimmy, Tab. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KrmujXRcLb— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 29, 2026
Accidente fatal en Tehuacán
Una persona muerta y al menos cuatro lesionados dejó el choque entre un camión de transporte público y un tráiler sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.
🔴 #JustoAhora | Cierre total en la autopista México-Cuernavaca 🚚🛣️— adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026
Un tráiler que transportaba 10 mil litros de ácido muriático volcó a la altura del kilómetro 70.
El conductor abandonó el lugar. pic.twitter.com/qxCSlVnBD8
Cierre en la Autopista Urbana Norte
Carril cerrado en el enlace San Antonio por obras de mantenimiento.
Accidente en la carretera Guadalajara-Colima
Cierre parcial por volcadura en el km 092+500 con dirección a Guadalajara.
#TomePrecauciones en #Jalisco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 092+500 de la carretera Guadalajara-Colima, con dirección a Guadalajara, a la altura de la localidad de Loma del Ocotillo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3A85tZevir— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 29, 2026
Cierre total en la México-Cuernavaca
Accidente de un tráiler mantiene cerrado el paso a la altura de Tres Marías.
#EviteLaZona en #Morelos continua cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 069+700 de la autopista México-Cuernavaca.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 29, 2026
Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en la carretera Libre Morelos Tres Marías-Cuernavaca. pic.twitter.com/68rgUhCjfT