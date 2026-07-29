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Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 29 de julio

Consulta el avance EN VIVO de las principales carreteras del país: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.

Carreteras hoy 29 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Antes de salir de casa hoy 29 de julio, consulta las actualizaciones sobre el avance de las autopistas más importantes del país, para que llegues a tiempo a tu destino.
En Azteca Noticias compartimos la información sobre bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras EN VIVO.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en carreteras hoy 29 de julio

Accidente en Tabasco

Cierre parcial en el km 034+500 de la carretera Villahermosa-Fco Escárcega.

Accidente fatal en Tehuacán

Una persona muerta y al menos cuatro lesionados dejó el choque entre un camión de transporte público y un tráiler sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Cierre en la Autopista Urbana Norte

Carril cerrado en el enlace San Antonio por obras de mantenimiento.

Accidente en la carretera Guadalajara-Colima

Cierre parcial por volcadura en el km 092+500 con dirección a Guadalajara.

Cierre total en la México-Cuernavaca

Accidente de un tráiler mantiene cerrado el paso a la altura de Tres Marías.

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