¡Vuelve a tomarse un respiro! El dólar en México sigue alejándose de los 18 pesos; tipo de cambio para este miércoles

¡Qué no te cobren de más! El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios para las primeras horas de este miércoles 29 de julio 2026, alejándose de los 18 pesos por tercer día consecutivo. Azteca noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 29 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense tomó un respiro en pleno ombligo de semana; sin embargo, se mantuvo cerca de máximos de un mes, mientras los inversores esperaban una decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal más tarde ese día, donde algunos analistas creen que existe un riesgo creciente de una subida sorpresiva.

Precio del dólar sigue alejándose de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 29 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.75 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense hoy en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 29 de julio 2026 en 64 mil 164 pesos por unidad, registrando un importantes aumento de 0.50% en comparación con su último cierre. Se mantuvo a la baja por dos días consecutivos.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 123 mil 45 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este miércoles 29 de julio 2026?

El precio del petróleo subió casi un 5% el miércoles debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio tras los ataques estadounidenses y saudíes en Irak y la interceptación de un ataque con misiles iraníes contra las fuerzas estadounidenses, mientras que las reservas de crudo de Estados Unidos disminuyeron.



Petróleo Brent - $ 88.23 dólares por barril

88.23 dólares por barril Petróleo West Texas Intermediate - 82.95 dólares por barril.