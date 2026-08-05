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Carreteras de México cerradas hoy 5 de agosto de 2026: reportan accidentes viales

Este es el avance las principales carreteras del país hoy 5 de agosto: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.

Carreteras 5 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda, Iván Ramírez

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las carreteras más concurridas del país.
Si piensas salir de la ciudad, consulta con nosotros EN VIVO el reporte para que no te tome por sorpresa este 5 de agosto.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras

Accidente provoca cierre en carretera Zacatecas-Durango

En Zacatecas hay cierre parcial de circulación cerca del km. 161+000 de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura del municipio de Juan Aldama, debido a un accidente vial.

Cierre parcial en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Hualahuises

Se mantiene un cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del km. 175+000 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Hualahuises, con dirección a Monterrey.

Tránsito lento en Lerma

Accidente en la México Toluca frente a Volkswagen Lerma.

Accidente en la Tepic-Puerto Vallarta

Cierre parcial en el km 124+800 con dirección a Puerto Vallarta.

Accidente en la autopista Cuernavaca-Acapulco

Tráfico por el accidente en el km 97 con dirección a Cuernavaca.

Volcadura de camión de carga en Puebla

Accidente provoca cierre en el km 215+000 de la carretera San Salvador-Serdán.

Cierre de la Puebla Veracruz

Accidente en el km 228+000 con dirección a Veracruz.

Incendio en la Morelia-Salamanca

Cierre parcial en el km 080+950 con dirección Salamanca.

Tránsito lento en la México-Puebla

Más de 3km de tráfico en el km 18 con dirección a CDMX.

Cierre en la Puebla-Córdoba

Accidente en el km 229+900 con dirección a Córdoba.

Accidente en la carretera Amozoc-Perote

Cierre parcial de la circulación en el km 092+100 con dirección a Amozoc.

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