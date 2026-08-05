Carreteras de México cerradas hoy 5 de agosto de 2026: reportan accidentes viales
Este es el avance las principales carreteras del país hoy 5 de agosto: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las carreteras más concurridas del país.
Si piensas salir de la ciudad, consulta con nosotros EN VIVO el reporte para que no te tome por sorpresa este 5 de agosto.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras
Accidente provoca cierre en carretera Zacatecas-Durango
En Zacatecas hay cierre parcial de circulación cerca del km. 161+000 de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura del municipio de Juan Aldama, debido a un accidente vial.
#TomePrecauciones en #Zacatecas continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 161+000 de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura del Mpio., Juan Aldama. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/DfZgG8WHbT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Cierre parcial en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Hualahuises
Se mantiene un cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del km. 175+000 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Hualahuises, con dirección a Monterrey.
#TomePrecauciones en #NL continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 175+000 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del Mpio. Hualahuises, con dirección a Monterrey. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/s1p9JeGaZg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Tránsito lento en Lerma
Accidente en la México Toluca frente a Volkswagen Lerma.
⚠️ #ReporteVial || #Lerma— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 5, 2026
Derivado a un percance vial 💥 🚗 , se registra tránsito lento 🐢 de aprox. 2 km. en la carretera México-Toluca o a la altura de Volkswagen Automotriz Lerma, dirección Toluca.
Te sugerimos Mantener la Calma y #ManejarConPrecaución #Emergencias ☎️… pic.twitter.com/85KjGSjzIa
Accidente en la Tepic-Puerto Vallarta
Cierre parcial en el km 124+800 con dirección a Puerto Vallarta.
#TomePrecauciones en #Nayarit continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 134+800 de la carretera Tepic-Puerto Vallarta, a inmediaciones del Municipio Bucerias, con dirección a Puerto Vallarta. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/LoO75eUxFe— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026
Accidente en la autopista Cuernavaca-Acapulco
Tráfico por el accidente en el km 97 con dirección a Cuernavaca.
Volcadura de camión de carga en Puebla
Accidente provoca cierre en el km 215+000 de la carretera San Salvador-Serdán.
#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 215+000 de la carretera San Salvador-Serdán, a la altura de la localidad Cañada Morelos. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YlCxuxeuGB— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026
Cierre de la Puebla Veracruz
Accidente en el km 228+000 con dirección a Veracruz.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 228+000 de la autopista Puebla-Cordoba, con dirección Veracruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Esz8pbNWnW— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026
Incendio en la Morelia-Salamanca
Cierre parcial en el km 080+950 con dirección Salamanca.
#Tomeprecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación tras #Incendio, cerca del Km 080+950, de la carretera Morelia - Salamanca (directo), a la altura de la localidad El Perico, con dirección a Salamanca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/B0t6Xwu36G— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026
Tránsito lento en la México-Puebla
Más de 3km de tráfico en el km 18 con dirección a CDMX.
🚨 #AlMomento ⚠️ Los Reyes La Paz— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 5, 2026
Se registra tránsito lento 🐌, con afectación de 3 km, en la 📍Autopista México-Puebla km 18, con dirección a #CDMX, generado por trabajos de mantenimiento vial 👷🏼♂️⛏️
Te recomendamos:
✅ Prevé tiempos de traslado. ⏳
✅ Mantener una distancia… pic.twitter.com/s8VzzOPACl
Cierre en la Puebla-Córdoba
Accidente en el km 229+900 con dirección a Córdoba.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial, cerca del Km 229+900, de la carretera Puebla-Córdoba (directo), a inmediaciones del Mpio de Maltrata, con dirección a Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tvm4v09pti— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026
Accidente en la carretera Amozoc-Perote
Cierre parcial de la circulación en el km 092+100 con dirección a Amozoc.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial, cerca del Km 092+100, de la carretera Amozoc - Perote, a inmediaciones del Mpio de Perote, con dirección a Amozoc. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/X4Kw9Rzo20— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026