Ojo aquí, conductores: Así amaneció el precio de la gasolina hoy 5 de agosto 2026

El litro de gasolina en México amanece con movimientos importantes en su costo para este 5 de agosto 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para el último viernes del mes.

Desde hace unas semanas el precio de la gasolina Premium continúa por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en agosto 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.52 pesos.

Diésel por litro: 27.03 pesos.

Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 5 de agosto 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 5 de agosto 2026

Gasolina regular, precio por litro: 23.80 pesos.

regular, Precio de gasolina premium por litro: 28.70 pesos.

premium Diésel por litro: 26.98 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 5 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.07 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para agosto 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para este miércoles 5 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.29 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 5 de agosto 2026

El precio de la gasolina en Nuevo León registró cambios importantes para la primera semana de agosto 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.52 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Zacatecas HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.73 pesos.

Diésel por litro: 26.95 pesos.

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 5 de agosto 2026

Gasolina regular, precio por litro: 23.48 pesos.

regular, Precio de gasolina premium por litro: 27.25 pesos.

premium Diésel por litro: 26.60 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,140.40 por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,421.40 pesos por gasolina magna y $1,710.60 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tlaxcala es una de las zonas en las que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro , seguido del Estado de México (Edomex) en 23.66 pesos y Tabasco a 23.71 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México