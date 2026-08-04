Tipo de cambio: Precio del dólar en la CDMX hoy 4 de agosto 2026

¡Se sigue tomando un respiro! El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios para las primeras horas de este martes 4 de agosto 2026, alejándose de los 18 pesos por cuarto día consecutivo. Azteca Noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 4 de agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $17.28 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último martes del mes de agosto 2026.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 4 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 4 de agosto 2026 en 63 mil 969 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.35% en comparación con su último cierre. La criptomoneda suma su segundo día consecutivo al alza.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 104 mil 364 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este martes 4 de agosto 2026?

El precio del petróleo baja este martes 4 de agosto 2026. Los futuros del petróleo Brent retroceden hoy 2.8% hasta $81.47 por barril, presionados por el rápido avance de las negociaciones de paz entre EU e Irán, que eliminan la prima de riesgo geopolítico que había mantenido los precios elevados.

Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 4% este martes, alcanzando su nivel más bajo en tres semanas, después de que los comentarios de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, generaran esperanzas de una solución diplomática al conflicto de Oriente Medio, lo que mejoraría los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent - 81.66 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 77.64 dólares por barril

Con información de Reuters...