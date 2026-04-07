Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: Mapa de los bloqueos tras el paro nacional

La red carretera del país enfrenta una jornada de alta tensión este martes 7 de abril de 2026. Tras el inicio de una movilización nacional convocada por transportistas y trabajadores del campo, la circulación en diversos puntos estratégicos de México se ha visto interrumpida. Aquí los detalles del bloqueo en carreteras.

Esta protesta, que arrancó formalmente el lunes 6 de abril de 2026, tiene como eje central la exigencia de mejores condiciones de vigilancia y seguridad en los caminos, una demanda que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ha transformado en un paro de carácter indefinido que incluye la toma de casetas y el cierre de vialidades.

#ViaLibre en #Tlaxcala tras presencia de personas cerca del km 071+500, en la carretera Los Reyes-Zacatepec. Maneje con precaución. pic.twitter.com/tvZ4QHYkcW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 7, 2026

Durante el arranque de estas manifestaciones el pasado lunes, la Secretaría de Gobernación reportó un total de 11 bloqueos que afectaron a 9 entidades federativas, entre las que destacaron Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la capital del país.

Aunque la intensidad de las protestas ha fluctuado, las autoridades federales confirmaron que la problemática persiste este martes, concentrándose principalmente en carreteras de 5 estados.