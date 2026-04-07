Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: Mapa de los bloqueos tras el paro nacional
¡Atención conductores! El paro nacional de transportistas mantiene bloqueos en carreteras de 5 estados este 7 de abril de 2026. Consulta las rutas afectadas.
La red carretera del país enfrenta una jornada de alta tensión este martes 7 de abril de 2026. Tras el inicio de una movilización nacional convocada por transportistas y trabajadores del campo, la circulación en diversos puntos estratégicos de México se ha visto interrumpida. Aquí los detalles del bloqueo en carreteras.
Esta protesta, que arrancó formalmente el lunes 6 de abril de 2026, tiene como eje central la exigencia de mejores condiciones de vigilancia y seguridad en los caminos, una demanda que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ha transformado en un paro de carácter indefinido que incluye la toma de casetas y el cierre de vialidades.
#ViaLibre en #Tlaxcala tras presencia de personas cerca del km 071+500, en la carretera Los Reyes-Zacatepec. Maneje con precaución. pic.twitter.com/tvZ4QHYkcW— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 7, 2026
Durante el arranque de estas manifestaciones el pasado lunes, la Secretaría de Gobernación reportó un total de 11 bloqueos que afectaron a 9 entidades federativas, entre las que destacaron Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la capital del país.
Aunque la intensidad de las protestas ha fluctuado, las autoridades federales confirmaron que la problemática persiste este martes, concentrándose principalmente en carreteras de 5 estados.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: Mapa de los bloqueos tras el paro nacional
Caos en Michoacán: Bloqueo en la autopista Guadalajara-CDMX paraliza la caseta de Contepec
Desde la noche de ayer, la circulación en la autopista que conecta Guadalajara con la Ciudad de México se encuentra interrumpida. El cierre se localiza específicamente en el trayecto que atraviesa la caseta de Contepec, en el estado de Michoacán, donde el paso vehicular permanece totalmente bloqueado.
Se sugiere a los viajeros tomar previsiones y buscar rutas alternativas debido a la persistencia de esta afectación vial en uno de los puntos más transitados de la entidad.
¡Caos en la salida a Teapa! El accidente vial que detuvo el tráfico esta mañana
Se recomienda a los automovilistas extremar cuidados al circular por el estado de Tabasco, debido a un percance vehicular que ha afectado la fluidez en la carretera Villahermosa-Teapa.
El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 005+800, provocando un bloqueo parcial en los carriles. Elementos de seguridad y vialidad ya se encuentran en el sitio, por lo que es imperativo seguir las instrucciones del personal desplegado para evitar mayores riesgos y agilizar el paso en la zona.
#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 005+800, de la carretera Villahermosa-Teapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/osmW1KMbR7— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 7, 2026
Mapa del miedo: Cuáles son las carreteras con más asaltos a transportistas
La red de autopistas del país atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, consolidándose como un auténtico punto crítico para el traslado de mercancías. Durante el 2025, la incidencia delictiva alcanzó una cifra alarmante con más de 16,000 asaltos reportados contra el sector transportista.
Esta estadística revela una frecuencia de casi 2 ataques cada hora, con el agravante de que el 80% de estos episodios se ejecutan mediante el uso de violencia explícita.Tramos estratégicos como la vía México-Cuernavaca y el corredor Puebla-Córdoba se han posicionado en el listado de las rutas con mayor índice de peligrosidad.
Carreteras, foco rojo en México— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026
En 2025 se registran más de 16 mil asaltos a transportistas: casi 2 cada hora y 80% con violencia. Rutas como México-Cuernavaca y Puebla-Córdoba, entre las más peligrosas.
El gremio exige mayor seguridad y atención urgente.@Radiohen con la… pic.twitter.com/ckp17XwmS2
Ante este escenario, las organizaciones de transportistas han alzado la voz para demandar una intervención inmediata y un despliegue de vigilancia más robusto, señalando que la integridad de los conductores y la estabilidad del comercio nacional dependen de una atención urgente a este foco rojo de inseguridad.
Elementos de la Guardia Nacional disparan contra un tráiler en ruta Puebla–Oaxaca
Un operativo de la Guardia Nacional en la vía Puebla–Oaxaca terminó en tragedia y una fuerte controversia tras un uso de la fuerza que aún no ha sido justificado. Los agentes abrieron fuego contra un tráiler en movimiento, bajo la sospecha de que la unidad contaba con un reporte de robo; sin embargo, tras las detonaciones, no se logró comprobar que el vehículo estuviera involucrado en algún ilícito.
El saldo del ataque fue un joven que viajaba como pasajero en la unidad, quien resultó con heridas de gravedad por los impactos de bala. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento que aclare el protocolo seguido o la situación legal de los elementos involucrados en este incidente armado.
Disparos en carretera desatan polémica...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026
Elementos de la Guardia Nacional dispararon contra un tráiler en ruta Puebla–Oaxaca tras un supuesto reporte de robo que no se comprobó.
Un joven pasajero resultó gravemente herido. No hay postura oficial.
Los detalles en #HechosAM pic.twitter.com/mj7sUrnBzy
5 estados afectados por bloqueos en carreteras
Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos. Ante este escenario, el gobierno ha extendido un llamado a las organizaciones civiles para liberar las vías y priorizar el diálogo con el fin de no perjudicar el libre tránsito de los ciudadanos.
En el estado de Michoacán, la madrugada de hoy registró actividad de manifestantes en la caseta Contepec, ubicada en la ruta Maravatío-Contepec. Según los reportes de la Guardia Nacional, el grupo se concentró específicamente a la altura del kilómetro 134+300. Mientras tanto, en el norte del país, en Baja California, se mantiene el monitoreo de otro contingente que se localiza sobre la carretera que conecta San Luis Río Colorado con Mexicali, afectando la fluidez vehicular en esa zona fronteriza.
Por otro lado, en Tlaxcala se vivió uno de los puntos más críticos de la mañana. Grupos de manifestantes mantenían bloqueados los accesos en la carretera federal México–Veracruz y en el Arco Norte, justo a la altura del municipio de Nanacamilpa.
No obstante, tras la intervención de elementos policiales, dicho tramo carretero fue liberado durante las primeras horas de este martes, permitiendo que el flujo de transporte comenzara a normalizarse gradualmente.
Las autoridades de Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional mantienen una vigilancia estrecha sobre estos puntos para informar sobre cualquier nuevo cierre derivado de las exigencias de seguridad y apoyos económicos que motivan este movimiento nacional.