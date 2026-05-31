Notas
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¿El Metro CDMX presenta retrasos hoy 31 de mayo? Sigue el reporte en vivo aquí
¿Vas a salir este domingo a pasear? Consulta cómo va la red del Metro CDMX hoy 31 de mayo de 2026 y toma previsiones en tus traslados por la capital.
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Línea 3 LENTA: Así el avance de los trenes del Metro CDMX
Sigue el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 30 de mayo de 2026. Evita retrasos, conoce los tiempos de espera y planifica bien tu viaje.
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Línea 2 del Metro de CDMX registra caos por cierre de estaciones: así operarán el fin de semana
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 29 de mayo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
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¿Cómo va el Metro de CDMX hoy? Reporte de las Líneas 28 de mayo de 2026
El Metro CDMX comienza con retrasos en las estaciones de la Línea 3 y la Línea 2; usuarios piden agilizar el servicio para este jueves 28 de mayo 2026.
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Metro de CDMX hoy 27 de mayo de 2026 ¿Cómo va esta noche?
El Metro de la CDMX registra marcha lenta en algunas Líneas. Sigue aquí el reporte actualizado sobre el avance de los trenes y donde hay retrasos.
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Metro CDMX: Marcha lenta en estas Líneas por lluvia hoy 26 de mayo de 2026
El Metro CDMX comienza el martes con retrasos y alta afluencia en la Línea 3, mientras la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada; últimas noticias EN VIVO.