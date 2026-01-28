Marchas y manifestaciones en CDMX hoy jueves 28 de enero: Insurgentes y Reforma con afectaciones
¡Alerta vial! Hoy 60 mil personas en San Hipólito, marchas en Insurgentes Sur y rodada de motociclistas rumbo al Aeropuerto; consulta horarios y rutas en CDMX.
Hoy, miércoles 28 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada de movilidad con marchas y manifestaciones debido a la combinación de fervor religioso masivo, protestas laborales en arterias principales y eventos en el WTC.
El punto de mayor concentración será el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, donde se esperan 60 mil fieles en el Templo de San Hipólito para la celebración mensual de San Judas Tadeo, iniciando actividades desde las 07:45 horas.
Simultáneamente, el sur de la ciudad vivirá complicaciones severas. A las 10:00 horas, docentes de PILARES marcharán sobre Insurgentes Sur (desde la estación de Metrobús Olivo) hacia Barranca del Muerto, exigiendo reinstalación laboral. Esto coincidirá con una alta afluencia en la zona del WTC (Benito Juárez), que alberga la "Expo Joya" y el "Congreso Interamericano de Pediatría", sumando cerca de 10,000 asistentes en la zona de la colonia Nápoles.
Manifestaciones y marchas programadas para hoy miércoles 28 de enero
07:45 hrs – San Judas Tadeo (Centro/Reforma):
- Lugar: Templo de San Hipólito y San Casiano.
- Afectación: Cierre de carriles laterales y centrales de Reforma y Av. Hidalgo por 60,000 asistentes.
10:00 hrs – Marcha PILARES (Álvaro Obregón):
- Ruta: De Av. Insurgentes Sur No. 1871 (Estación Olivo) a Barranca del Muerto No. 24 (SECTEI).
- Impacto: Bloqueo de Insurgentes Sur dirección norte.
10:00 hrs – Frente por las 40 Horas (Centro):
- Lugar: Suprema Corte de Justicia (Pino Suárez No. 2).
- Motivo: Rechazo a cambios en la Ley Federal del Trabajo sobre despidos.
Otras concentraciones:
- 10:00 hrs – Ex Ruta 100 (Zócalo): Protesta frente a Secretaría de Gobierno exigiendo finiquitos.
- 13:00 hrs – Movimiento Cívico Popular (Venustiano Carranza): Mitin en la Cámara de Diputados (San Lázaro).
- 13:00 hrs – Activismo 4:20 (Iztacalco/Iztapalapa/BJ): Mesas informativas en bajopuentes de Río Churubusco.
¿Qué autos no circulan hoy?
Para este miércoles, los vehículos que deben apagar sus motores son aquellos que tienen el engomado rojo. Específicamente, la restricción aplica para los autos con terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma 1 o 2.
Este miércoles el programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas 1 y 2.