Marchas y manifestaciones en CDMX hoy jueves 28 de enero: Insurgentes y Reforma con afectaciones

Hoy, miércoles 28 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada de movilidad con marchas y manifestaciones debido a la combinación de fervor religioso masivo, protestas laborales en arterias principales y eventos en el WTC.

El punto de mayor concentración será el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, donde se esperan 60 mil fieles en el Templo de San Hipólito para la celebración mensual de San Judas Tadeo, iniciando actividades desde las 07:45 horas.

Simultáneamente, el sur de la ciudad vivirá complicaciones severas. A las 10:00 horas, docentes de PILARES marcharán sobre Insurgentes Sur (desde la estación de Metrobús Olivo) hacia Barranca del Muerto, exigiendo reinstalación laboral. Esto coincidirá con una alta afluencia en la zona del WTC (Benito Juárez), que alberga la "Expo Joya" y el "Congreso Interamericano de Pediatría", sumando cerca de 10,000 asistentes en la zona de la colonia Nápoles.

