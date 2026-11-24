Si utilizas la red del transporte subterráneo esta mañana, toma precauciones en las Líneas 3 y B, donde ya comienza a incrementarse la concentración de pasajeros, situación que puede provocar mayores tiempos de espera en los andenes y durante el abordaje de los convoyes. En contraste, las Líneas 4, 5 y 6 operan con baja afluencia y salidas continuas desde sus terminales, mientras que las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A mantienen una ocupación moderada con circulación constante de trenes.

Por su parte, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta y brinda servicio con normalidad. Anticipa tus tiempos de traslado si tu ruta incluye los tramos con mayor demanda, ya que las condiciones de operación en las distintas líneas pueden modificarse ante cualquier eventualidad.







