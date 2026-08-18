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¿Qué pasa en la carretera México-Querétaro hoy EN VIVO? Bloqueos y tráfico en la autopista este 18 de agosto?

¿Sales a carretera? Esta es la información EN VIVO sobre los avances de las principales vialidades en el país. Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras este 18 de agosto.

Manifestación Toluca-Palmillas
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Si planeas salir de la ciudad este martes 18 de agosto, consulta toda la información sobre bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes.
En Azteca Noticias te mantenemos actualizado para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes hoy 18 de agosto

Bloqueada la México- Texcoco

Médicos y personal del IMSS Bienestar protesta por falta de pago.
La circulación está cerrada.

Accidente en la Toluca- Tenango

Una pipa volcó y tiene una fuga de gas. Más de 1 km de tráfico en la zona.

Manifestantes en la Tehuacán- Oaxaca

Cierre total en ambos sentidos.

Accidente en Saltillo- Monclova

Cierre parcial en el km 015+200 con dirección a Saltillo.

Accidente de tráiler en la Puebla- Córdoba

Volcadura provoca cierre parcial en el km 243+000 con dirección a Córdoba.

Presencia de manifestantes en Toluca- Palmillas

En la caseta de cobro El Dorado hay manifestantes.

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