¿Qué pasa en la carretera México-Querétaro hoy EN VIVO? Bloqueos y tráfico en la autopista este 18 de agosto?
¿Sales a carretera? Esta es la información EN VIVO sobre los avances de las principales vialidades en el país. Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras este 18 de agosto.
Si planeas salir de la ciudad este martes 18 de agosto, consulta toda la información sobre bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes.
En Azteca Noticias te mantenemos actualizado para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes hoy 18 de agosto
Bloqueada la México- Texcoco
Médicos y personal del IMSS Bienestar protesta por falta de pago.
La circulación está cerrada.
#AlMomento | Por segundo día consecutivo, alrededor de 100 trabajadores del Hospital Materno Infantil de Los Reyes La Paz del @IMSS_Bienestar bloquean la carretera México-Texcoco.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026
Denuncian que Paramédicos, Médicos y Enfermeros del hospital no han recibido pagos desde el 1 de… pic.twitter.com/WlOy756KMT
Accidente en la Toluca- Tenango
Una pipa volcó y tiene una fuga de gas. Más de 1 km de tráfico en la zona.
🚨 #ReporteVial | #SanAntonioLaIsla— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 18, 2026
Por volcadura y fuga activa en pipa de gas, la carretera Toluca - Tenango presenta cierre total a la circulación a la altura de Floracopio (ambos sentidos), presentando un asentamiento al momento de 1 km.
⚠️ Evita la zona y permite el paso… pic.twitter.com/xKzhJMRxap
Manifestantes en la Tehuacán- Oaxaca
Cierre total en ambos sentidos.
Accidente en Saltillo- Monclova
Cierre parcial en el km 015+200 con dirección a Saltillo.
#TomePrecauciones en #Coahuila continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 015+200 de la carretera Saltillo-Monclova, con dirección Saltillo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tdE91kvd6T— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 18, 2026
Accidente de tráiler en la Puebla- Córdoba
Volcadura provoca cierre parcial en el km 243+000 con dirección a Córdoba.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 243+000 de la carretera Puebla-Cordoba, a la altura de la localidad Cecilio Terán, con dirección a Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1A2sUyYwBP— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 18, 2026
Presencia de manifestantes en Toluca- Palmillas
En la caseta de cobro El Dorado hay manifestantes.
#TomePrecauciones en #EdoMéx continua presencia de personas, cerca del km 013+100, de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la Plaza de Cobro El Dorado, Toluca, Edo. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/DnhtO845l0— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 18, 2026