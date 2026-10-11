Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 11 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se registró un temblor hoy domingo 11 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Hubo un temblor hoy domingo 11 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando un movimiento telúrico es detectado por los sensores del SASMEX en sus primeros segundos y su estimación de energía inicial supera los niveles de peligro preestablecidos para cada ciudad objetivo.
El sistema no se dispara con cualquier temblor: analiza la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia del epicentro a las zonas urbanas, emitiendo la señal de alerta solo si el sismo es lo suficientemente fuerte como para provocar daños significativos o una percepción intensa en la población receptora.
EN VIVO temblor hoy 11 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo en Mapastepec, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reporta un nuevo evento telúrico registrado la mañana de este domingo 11 de octubre de 2026 en el Océano Pacífico.
- Magnitud: 4.0
- Ubicación: 110 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
- Fecha y hora: 11 de octubre de 2026 a las 08:54