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Temblor de magnitud 4 sacude Chiapas: Registro del Sismológico Nacional al sur de Mapastepec

¿Lo sentiste? Sismos de hoy viernes 16 de octubre: Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.

EN VIVO temblor hoy 16 de octubre
Reporte de sismos ocurridos hoy 16 de octubre 2026.|SMN

Escrito por: Ollinka Méndez

¿Se te movió el piso hoy viernes 16 de octubre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información oficial de autoridades actualizada.

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EN VIVO temblor hoy 16 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de última hora

Sismo de 4.0 grados en Mapastepec: Localizan epicentro a 84 kilómetros de profundidad

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4 registrados a las 07:32 horas con epicentro ubicado a 38 kilómetros al sur de Mapastepec, Chiapas. El movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 84 kilómetros, situándose en las coordenadas geográficas latitud 15.10 y longitud -92.95.

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