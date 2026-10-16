Temblor de magnitud 4 sacude Chiapas: Registro del Sismológico Nacional al sur de Mapastepec
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Sismo de 4.0 grados en Mapastepec: Localizan epicentro a 84 kilómetros de profundidad
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4 registrados a las 07:32 horas con epicentro ubicado a 38 kilómetros al sur de Mapastepec, Chiapas. El movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 84 kilómetros, situándose en las coordenadas geográficas latitud 15.10 y longitud -92.95.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 38 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS 16/10/26 07:32:59 Lat 15.10 Lon -92.95 Pf 84 km https://t.co/DnxtyANyEF— Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 16, 2026