Temblor hoy en México en vivo: Se registran 11 sismos en Chiapas

¿Hubo un temblor hoy jueves 20 de agosto? Sigue el minuto a minuto con todos los movimientos telúricos en México con magnitud, epicentro y reporte oficial de autoridades.

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¿Cuándo es el próximo simulacro nacional?

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Segundo Simulacro Nacional tendrá lugar el día sábada 19 de septiembre a las 12 del mediodía.

Dicho ejercicio será diferente a los demás pues se llevará a cabo en fin de semana.