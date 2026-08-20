Temblor hoy en México en vivo: Se registran 11 sismos en Chiapas
¿Hubo un temblor hoy jueves 20 de agosto? Consulta el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy jueves 20 de agosto? Sigue el minuto a minuto con todos los movimientos telúricos en México con magnitud, epicentro y reporte oficial de autoridades.
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¿Cuándo es el próximo simulacro nacional?
De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Segundo Simulacro Nacional tendrá lugar el día sábada 19 de septiembre a las 12 del mediodía.
Dicho ejercicio será diferente a los demás pues se llevará a cabo en fin de semana.
EN VIVO temblor hoy 20 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo en Mapastepec, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.2 la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 13:13, con epicentro localizado a 129 kilómetros al suroeste de Mapastepec.
¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades conectadas al sistema oficial, SASMEX, que están más expuestas a los sismos fuertes o vulnerables por su tipo de suelo.
El aviso se emite principalmente para la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Estado de México y Jalisco. Esto se debe a que los sensores monitorean la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que al detectar un movimiento peligroso hacia alguna de estas regiones, activan los altavoces de las calles y los celulares para dar segundos de ventaja antes de la sacudida.
Más de mil réplicas tras sismo en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional informó que, con corte a las 08:00 horas de este jueves 20 de agosto de 2026, se han contabilizado un total de mil 928 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
La réplica de mayor intensidad se mantiene en magnitud 6.5.
Tiembla 11 veces en Chiapas durante la noche
Durante la madrugada de este jueves 20 de agosto se registraron 11 sismos en zonas del estado de Chiapas.
2:09- Sismo de 3.9 en Ciudad Hidalgo.
2:30- Sismo de 4.0 Ciudad Hidalgo.
2:33- Sismo de 3.9 en Ciudad Hidalgo.
2:44- Sismo de 3.7 en Ciudad Hidalgo.
2:46- Sismo de 3.8 en Pijijiapan.
3:06- Sismo de 3.7 en Mapastepec.
3:29- Sismo de 3.6 en Pijijiapan.
4:07- Sismo de 3.2 en Huixtla.
4:15- Sismo de 3.3 en Cintalapa.
4:19- Sismo de 3.7 en Ciudad Hidalgo.
4:23- Sismo de 3.7 en Mapastepec.
Temblor en Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.2 durante la mañana de este jueves 20 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 06:20, con epicentro localizado a 129 kilómetros al suroeste de Huixtla.