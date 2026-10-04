Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 4 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy domingo 4 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy domingo 4 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando un movimiento telúrico es detectado por los sensores del SASMEX en sus primeros segundos y su estimación de energía inicial supera los niveles de peligro preestablecidos para cada ciudad objetivo. El sistema no se dispara con cualquier temblor: analiza la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia del epicentro a las zonas urbanas, emitiendo la señal de alerta solo si el sismo es lo suficientemente fuerte como para provocar daños significativos o una percepción intensa en la población receptora.
EN VIVO temblor hoy 4 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Reporte de réplicas tras el sismo principal de M 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional actualizó el balance acumulado de la secuencia sísmica asociada al evento principal registrado el pasado 17 de julio de 2026 en el estado de Chiapas:
- Se contabilizan 2 mil 841 réplicas hasta las 08:00 horas del 4 de octubre de 2026.
- El evento de mayor intensidad registrado en esta secuencia alcanzó una magnitud de 6.5.