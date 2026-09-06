Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 6 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Se sintió un temblor hoy domingo 6 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.

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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando un movimiento telúrico es detectado por los sensores del SASMEX en sus primeros segundos y su estimación de energía inicial supera los niveles de peligro preestablecidos para cada ciudad objetivo.

El sistema no se dispara con cualquier temblor: analiza la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia del epicentro a las zonas urbanas, emitiendo la señal de alerta solo si el sismo es lo suficientemente fuerte como para provocar daños significativos o una percepción intensa en la población.