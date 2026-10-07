Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 7 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se deslizan por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 7 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Temblor en Soconusco, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional informa sobre otro temblor a las 09:10 horas de este miércoles 7 de octubre de 2026 en la costa del Océano Pacífico.
- Magnitud: 4.2
- Ubicación: 124 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
- Fecha y hora: 07 de octubre de 2026 a las 09:10.
Sismo en Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor esta mañana en la franja marina del Océano Pacífico.
- Magnitud: 4.3
- Ubicación: 127 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.
- Fecha y hora: 07 de octubre de 2026 a las 07:16.
Sismo en Lázaro Cárdenas, Michoacán
El Servicio Sismológico Nacional reporta un sismo registrado la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026 en aguas del Pacífico mexicano.
- Magnitud: 4.0
- Ubicación: 30 km al sur de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán.
- Fecha y hora: 07 de octubre de 2026 a las 06:01.
Temblor de 5.0 en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en aguas del Océano Pacífico.
- Magnitud: 5.0
- Ubicación: 102 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
- Fecha y hora: 07 de octubre de 2026 a las 01:43.