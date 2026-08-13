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Accidente en carretera de Guerrero hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 13 de agosto

Consulta todas las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras de México: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.

Carreteras hoy 13 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda, Oscar Morales

Este jueves 13 de agosto, no salgas de casa sin antes consultar el avance sobre las principales autopistas del país.
En Azteca Noticias, te mantenemos informado EN VIVO sobre los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en carreteras

Cierre parcial en Autopista Puente de Ixtla - Iguala

Autoridades reportan, cierre parcial en la Autopista Puente de Ixtla - Iguala, a la altura del kilómetro 8. La circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente, que se trató de un choque frontal entre automóviles. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Maneja con precaución.

Volcadura de tráiler en San Luis Potosí

Hay cierre total de la circulación en el km 118+800 a la altura de El Refugio.

Accidente en la carretera Chilpancingo-Acapulco

Cierre parcial en el km 008+300 con dirección a Acapulco.

Obras en alrededores de Toluca

Más de 1km de tráfico en Avenida Paseo Tollocan carriles centrales.

Accidente en la Córdoba-Veracruz

Cierre parcial en el km 57 con dirección a Córdoba.

Accidente en la carretera Texcoco-Ecatepec

Cierre parcial después que un tráiler embistiera una camioneta en el km 031+900 en la dirección a Texcoco.

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