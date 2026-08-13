Accidente en carretera de Guerrero hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 13 de agosto
Consulta todas las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras de México: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
Este jueves 13 de agosto, no salgas de casa sin antes consultar el avance sobre las principales autopistas del país.
En Azteca Noticias, te mantenemos informado EN VIVO sobre los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en carreteras
Cierre parcial en Autopista Puente de Ixtla - Iguala
Autoridades reportan, cierre parcial en la Autopista Puente de Ixtla - Iguala, a la altura del kilómetro 8. La circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente, que se trató de un choque frontal entre automóviles. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Maneja con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) August 13, 2026
Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 8. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque frontal entre automóviles).
Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Maneja con precaución.
Volcadura de tráiler en San Luis Potosí
Hay cierre total de la circulación en el km 118+800 a la altura de El Refugio.
#TomePrecauciones en #SLP continua cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 118+800 de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, a la altura de la localidad El Refugio, con dirección SLP. Se da vialidad por acotamiento. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xRuY1Ftiqb— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 13, 2026
Accidente en la carretera Chilpancingo-Acapulco
Cierre parcial en el km 008+300 con dirección a Acapulco.
#TomePrecauciones en #Guerrero continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 008+300 de la carretera Chilpancingo-Acapulco, a la altura del fraccionamiento Mirna Acevedo, con dirección Acapulco de Jures. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/aeABQMBJts— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 13, 2026
Obras en alrededores de Toluca
Más de 1km de tráfico en Avenida Paseo Tollocan carriles centrales.
🚧 #ReporteVial || #Toluca— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 13, 2026
Derivado trbajos de obras 🦺🚜 , se registra asentamiento vial de aprox. 1 km en Av. Paseo Tollocan carriles centrales, dirección C.U. a la altura del Parque Metropilitano Bicentenario.
Recuerda #MantenerLaCalma 😮💨 y #RespetarLosSeñalamientosViales ⚠️… pic.twitter.com/sVOLaZtCwS
Accidente en la Córdoba-Veracruz
Cierre parcial en el km 57 con dirección a Córdoba.
Accidente en la carretera Texcoco-Ecatepec
Cierre parcial después que un tráiler embistiera una camioneta en el km 031+900 en la dirección a Texcoco.
#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 031+900 de la carretera Texcoco-Ecatepec con dirección Texcoco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8Pzz3hirOS— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 13, 2026