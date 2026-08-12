Mitad de semana con cambios en los mercados: cierre de la BMV hoy 12 de agosto de 2026

Este miércoles 12 de agosto de 2026 se reportaron ajustes en el cierre de los mercados financieros. Aquí podrás conocer cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio del dólar.

¿Cómo cerró la BMV hoy 12 de agosto de 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una mejora con 0.29% con 65,755.97 puntos al cierre de hoy martes 12 de agosto de 2026.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de agosto de 2026 en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 12 de agosto de 2026?

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza el miércoles, impulsados ​​por los resultados trimestrales positivos de CoreWeave y otras empresas de infraestructura de IA, mientras que los datos de inflación moderada reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá las tasas de interés estables en septiembre.

Los precios al consumidor en Estados Unidos apenas aumentaron en julio, ya que el precio de la gasolina disminuyó por segundo mes consecutivo, mientras que la inflación subyacente se mantuvo moderada, lo que redujo aún más las expectativas de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

El S&P 500 subió un 0,26% y cerró la sesión en 7.748,50 puntos. El índice de referencia acumula una subida de aproximadamente el 13% en lo que va de 2026.

El Nasdaq subió un 0,54% hasta los 26.588,49 puntos durante la sesión, mientras que el Dow Jones Industrial Average bajó un 0,04% hasta los 53.770,27 puntos.

Así cerró el petróleo hoy 12 de agosto de 2026

Los precios del petróleo subieron levemente el miércoles debido a los continuos ataques a buques en Oriente Medio y al estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán . Sin embargo, las ganancias fueron limitadas después de que los analistas recortaran las proyecciones de la demanda mundial de petróleo para 2026.

Los futuros del Brent cerraron con una subida de 7 centavos, a 88,98 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió 7 centavos, hasta los 83,27 dólares.

Con información de Reuters

