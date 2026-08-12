Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 12 de agosto?
Antes de salir a carretera, consulta su avance EN VIVO: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy 12 de agosto.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance EN VIVO de las principales autopistas de México, para que no te tomen por sorpresa los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
Hoy 12 de agosto, llega a tiempo a tu destino consultando aquí todas las actualizaciones.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy 12 de agosto
Cierre en Libramiento Amecameca - Nepantla, Edomex
Autoridades reportan el cierre de circulación parcial en el Libramiento Amecameca - Nepantla, km 46, dirección Nepantla. Esto se debe a la atención de un fuerte accidente en la zona, tras la volcadura de un tractocamión. Piden manejar con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) August 12, 2026
Libramiento Amecameca - Nepantla, km 46, dirección Nepantla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.
Bloqueo en autopista México-Toluca
Manifestantes cierran la circulación en la Autopista México-Toluca al Oriente a la altura de Prolongación Paseo de la Reforma. Recomiendan utilizar como ruta alterna la carretera México-Toluca y Av. Tamaulipas.
16:56 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación de Autopista México Toluca al Oriente a la altura de Prolongación Paseo de la Reforma. #AlternativaVial carretera México Toluca y Av. Tamaulipas. pic.twitter.com/EodaNfaB7y— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
Manifestantes en la autopista Salina Cruz-La Ventosa
Cierre total de la circulación en ambos sentidos en el km 10.
Accidente en la Tehuacán-Oaxaca
Cierre parcial por alcance múltiple donde pierde la vida una persona. Maneje con precaución.
🔴#ReporteVial | Se registra choque por alcance múltiple entre tractocamión y vehículos particulares en la Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 10.— ororadio (@ororadio) August 12, 2026
Caminos y Puentes Federales @CAPUFE reporta cierre de circulación en ambos sentidos.#ORORadio #ORODigital #Oaxaca pic.twitter.com/DE4XAbRh13
Volcadura en la carretera Amozoc- Teziutlán
Cierre parcial en el km 223+000 con dirección a San José Chiapa.
#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 223+000 de la carretera Amozoc - Teziutlán con dirección a San José Chiapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/T90BMajP4Z— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 12, 2026
Accidente en la Toluca- Palmillas
Cierre parcial en el km 060+400 con dirección a Ixtlahuaca.
#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 060+400 de la carretera Toluca - Palmillas con dirección a Ixtlahuaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/j3O1z5v692— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 12, 2026
Cierre parcial en Coahuila
Accidente en el km 042 de la carretera Monclova- Piedras Negras con dirección a Saltillo.
#Tomeprecauciones en #Coahuila se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 042+000 de la carretera Monclova-Piedras Negras con dirección a Saltillo, Coah. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/An3xLvJdX5— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 12, 2026
Ciclistas en la México-Querétaro
Con dirección a Celaya, Guanajuato, hay ciclistas en los carriles de la autopista a la altura de San Juan del Río.
#Tomeprecauciones en #Querétaro se registra presencia de ciclistas circulando por la carretera México-Querétaro a la altura de la comunidad de San Juan del Río con dirección a Celaya Gto. Se recomienda a la ciudadanía disminuir la velocidad y mantener su distancia. pic.twitter.com/MwCfTQnbS5— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 12, 2026
Accidente en Guanajuato
Cierre parcial en el km 058+600 de Lagos de Moreno-Villa de Arriaga con dirección a Querétaro.
#Tomeprecauciones en #Gto se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 058+600 de la carretera Lagos de Moreno-Villa de Arriaga con dirección a Querétaro. Se orienta a la ciudadanía que se activo la circulación a contra flujo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/muvooUbAw5— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 12, 2026
Tráfico en la Durango-Mazatlán
Cierre parcial de carriles por volcadura de tracto camión en el km 28 con dirección a Durango.
Accidente en la México- Cuernavaca
En el km 41 con dirección a CDMX hay cierre parcial.
Accidente en el Segundo piso del Periférico
A la altura de Mixcoac hay avance lento y cierre de un carril.
Accidente en Veracruz
Cierre parcial en La Tinaja-Córdoba en el km 020+600 con dirección a Córdoba.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 020+600 de la autopista Córdoba -Ent. La Tinaja, con dirección a Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ZzbpyLNk17— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 12, 2026