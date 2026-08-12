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Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 12 de agosto?

Antes de salir a carretera, consulta su avance EN VIVO: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy 12 de agosto.

Carreteras hoy 12 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda, Oscar Morales

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance EN VIVO de las principales autopistas de México, para que no te tomen por sorpresa los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
Hoy 12 de agosto, llega a tiempo a tu destino consultando aquí todas las actualizaciones.

Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy 12 de agosto

Cierre en Libramiento Amecameca - Nepantla, Edomex

Autoridades reportan el cierre de circulación parcial en el Libramiento Amecameca - Nepantla, km 46, dirección Nepantla. Esto se debe a la atención de un fuerte accidente en la zona, tras la volcadura de un tractocamión. Piden manejar con precaución.

Bloqueo en autopista México-Toluca

Manifestantes cierran la circulación en la Autopista México-Toluca al Oriente a la altura de Prolongación Paseo de la Reforma. Recomiendan utilizar como ruta alterna la carretera México-Toluca y Av. Tamaulipas.

Manifestantes en la autopista Salina Cruz-La Ventosa

Cierre total de la circulación en ambos sentidos en el km 10.

Accidente en la Tehuacán-Oaxaca

Cierre parcial por alcance múltiple donde pierde la vida una persona. Maneje con precaución.

Volcadura en la carretera Amozoc- Teziutlán

Cierre parcial en el km 223+000 con dirección a San José Chiapa.

Accidente en la Toluca- Palmillas

Cierre parcial en el km 060+400 con dirección a Ixtlahuaca.

Cierre parcial en Coahuila

Accidente en el km 042 de la carretera Monclova- Piedras Negras con dirección a Saltillo.

Ciclistas en la México-Querétaro

Con dirección a Celaya, Guanajuato, hay ciclistas en los carriles de la autopista a la altura de San Juan del Río.

Accidente en Guanajuato

Cierre parcial en el km 058+600 de Lagos de Moreno-Villa de Arriaga con dirección a Querétaro.

Tráfico en la Durango-Mazatlán

Cierre parcial de carriles por volcadura de tracto camión en el km 28 con dirección a Durango.

Accidente en la México- Cuernavaca

En el km 41 con dirección a CDMX hay cierre parcial.

Accidente en el Segundo piso del Periférico

A la altura de Mixcoac hay avance lento y cierre de un carril.

Accidente en Veracruz

Cierre parcial en La Tinaja-Córdoba en el km 020+600 con dirección a Córdoba.

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