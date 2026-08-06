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¿Qué está pasando en las carreteras de México hoy? Cierres y accidentes

Consulta aquí como está el tráfico, marchas, bloqueos y zonas afectadas en las principales carreteras de México hoy. Sal con tiempo y tomas tus precauciones.

Carreteras 6 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Iván Ramírez, Amparo Castañeda

Este jueves 6 de agosto, consulta EN VIVO todas las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras de México.
En Azteca Noticias te informamos sobre los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras

Manifestantes cierran el paso en carretera Jiquilpan - Guadalajara

Manifestantes cierran de manera la circulación en ambos sentidos de la carretera Jiquilpan - Guadalajara, a la altura del municipio de Santa Cecilia.

Se registra cierre parcial en carretera en Tlaxcala

Toma en cuenta que en Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación cerca del km 032+200 de la carr. Ent. (Aut. México-Puebla)-Ocotoxco (directo), a inmediaciones del municipio de Santa María Atlihuetzian, con dirección a Atlihuetzia.

Cierre en la México- Cuernavaca

Accidente en el km 64 con dirección a Cuernavaca.

Accidente en la Chihuahua-Ciudad Juárez

Cierre parcial en el km 032+085 en el municipio Aldama.

Tráfico en la México-Texcoco

Accidente de tráiler provoca cierre parcial en el km 4.6 de la carretera México-Texcoco.

Volcadura en Guerrero

Cierre parcial tras el accidente en el km 003+100 de la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas.

Tráfico en el Circuito Exterior MExiquense

Más de 6km de tráfico a la altura de la caseta T5 en ambos sentidos.

Accidente en la Tehuacán-Oaxaca

Cierre parcial en el km 171 en ambos sentidos.

Cierre en la Cuernavaca-Acapulco

Cierre parcial en el km 335 con dirección a Acapulco.

Cierre en Villahermosa

Cierre parcial por accidente en el km 052+300 de la carretera Chetumal-Villahermosa a la altura de Macuspana.

Accidente en Michoacán

Cierre parcial en la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas en el km 241.

Accidente en la Puebla-Orizaba

Cierre parcial en el km 213+500 con dirección a Serdán.

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