¿Qué está pasando en las carreteras de México hoy? Cierres y accidentes
Consulta aquí como está el tráfico, marchas, bloqueos y zonas afectadas en las principales carreteras de México hoy. Sal con tiempo y tomas tus precauciones.
Este jueves 6 de agosto, consulta EN VIVO todas las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras de México.
En Azteca Noticias te informamos sobre los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras
Manifestantes cierran el paso en carretera Jiquilpan - Guadalajara
Manifestantes cierran de manera la circulación en ambos sentidos de la carretera Jiquilpan - Guadalajara, a la altura del municipio de Santa Cecilia.
#EviteLaZona en #Jalisco se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del km 121+300, de la carretera Jiquilpan - Guadalajara, a la altura del Mpio. de Santa Cecilia. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YRlIAiJI6w— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Se registra cierre parcial en carretera en Tlaxcala
Toma en cuenta que en Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación cerca del km 032+200 de la carr. Ent. (Aut. México-Puebla)-Ocotoxco (directo), a inmediaciones del municipio de Santa María Atlihuetzian, con dirección a Atlihuetzia.
#TomePrecauciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 032+200, de la carr. Ent. (Aut. México-Puebla)-Ocotoxco (directo), a inmediaciones del Mpio. de Santa María Atlihuetzian, con dirección a Atlihuetzia. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/TzM8Jnpgf6— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Cierre en la México- Cuernavaca
Accidente en el km 64 con dirección a Cuernavaca.
Accidente en la Chihuahua-Ciudad Juárez
Cierre parcial en el km 032+085 en el municipio Aldama.
#TomePrecauciones en #Chihuahua se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 032+085, de la carretera Chihuahua - Cd. Juárez, a inmediaciones del Mpio. Aldama, con dirección a Chihuahua. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xWDHulqOmw— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Tráfico en la México-Texcoco
Accidente de tráiler provoca cierre parcial en el km 4.6 de la carretera México-Texcoco.
⚠️ #ReporteVial || #LaPaz— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 6, 2026
Debido a un tráiler que está obstruyendo la vialidad, se registra tránsito lento 🐢 de aprox. 4.6 km en la📍Carretera Federal México – Texcoco, a la altura del Conalep.
Te sugerimos mantener la calma y manejar con precaución. #Emergencias ☎️… pic.twitter.com/FdEOhrL0El
Volcadura en Guerrero
Cierre parcial tras el accidente en el km 003+100 de la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas.
#TomePrecauciones en #Guerrero se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 003+100, de la carretera Uruapan - Lázaro Cárdenas, a la altura del Mpio. Zihuatanejo de Azueta, con dirección a Lázaro Cárdenas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/VGDL2URB9b— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Tráfico en el Circuito Exterior MExiquense
Más de 6km de tráfico a la altura de la caseta T5 en ambos sentidos.
⚠️ #ReporteVial || #Tultitlan— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 6, 2026
Se registra tránsito lento 🐢 de aprox. 6 km en la📍Autopista #Cto.ExtMex a la altura de la caseta de cobro T5 – Km 8+490, en ambas direcciones.
Te sugerimos Mantener la Calma y Manejar con precaución. #Emergencias ☎️ 9️⃣-1️⃣-1️⃣ 🚔 pic.twitter.com/746qhy0F5F
Accidente en la Tehuacán-Oaxaca
Cierre parcial en el km 171 en ambos sentidos.
Cierre en la Cuernavaca-Acapulco
Cierre parcial en el km 335 con dirección a Acapulco.
Cierre en Villahermosa
Cierre parcial por accidente en el km 052+300 de la carretera Chetumal-Villahermosa a la altura de Macuspana.
#TomePrecauciones en #Tabasco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 052+300 de la carretera Chetumal - Villahermosa, a la altura de la localidad Macuspana, con dirección a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/wvNkC67ieg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026
Accidente en Michoacán
Cierre parcial en la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas en el km 241.
Accidente en la Puebla-Orizaba
Cierre parcial en el km 213+500 con dirección a Serdán.
#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 213+500 de la carretera Puebla-Orizaba, a la altura del Mpio. Cuacnopalan, con dirección a Serdán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fgwCq81MDu— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 6, 2026