¿Qué está pasando con el precio del dólar hoy miércoles 5 de agosto 2026?

El precio del dólar estadounidense tuvo algunos cambios en estas primeras horas de hoy miércoles 5 de agosto 2026, alejándose de los 18 pesos por cuarto día consecutivo. Azteca Noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

Las bolsas mundiales subieron el miércoles después de que los sólidos resultados empresariales y el renovado entusiasmo por las acciones tecnológicas impulsaran a Wall Street a máximos históricos el día anterior, mientras que las esperanzas de que se progrese en la apertura del estrecho de Ormuz presionaron a la baja los rendimientos de los bonos.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 5 de agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos la compra y se vende en $17.21 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este primer miércoles del mes de agosto 2026.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 5 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 5 de agosto 2026 en 64 mil 303 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.35% en comparación con su último cierre. La criptomoneda suma su segundo día consecutivo al alza.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 104 mil 430 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este miércoles 5 de agosto 2026?

El precio del petróleo sube este miércoles 5 de agosto 2026 después de que los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaran un ataque contra un petrolero saudí en el Mar Rojo, lo que mermó las esperanzas de una desescalada en las hostilidades de la guerra con Irán que pudiera restablecer el tráfico marítimo y el flujo de petróleo en Oriente Medio.



Petróleo Brent - 79.54 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 77.64 dólares por barril

Con información de Reuters...