¿Conviene llenar el tanque? El precio de la gasolina en México para este miércoles 12 de agosto 2026; costos por estado

¿Lleno el tanque o me espero a la quincena? El litro de la gasolina en México comienza una nueva semana registrando variaciones importantes en su costo en distintas regiones del país; te compartimos el precio del litro de Magna, Premium y Diésel para este 12 de agosto 2026.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en agosto 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.52 pesos.

Diésel por litro: 27.03 pesos.

Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 12 de agosto 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 12 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.69 pesos.

Diésel por litro: 26.98 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 12 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.63 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.07 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para agosto 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el segundo miércoles de agosto 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.29 pesos.

Diésel por litro: 27.15 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 12 de agosto 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la segunda semana de agosto 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.07 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.53 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.82 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 12 agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.25 pesos.

Diésel por litro: 26.58 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tlaxcala , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.47 pesos por litro de combustible regular , seguido del Estado de México (Edomex) en $23.63 pesos y Colima en $23.82 pesos el litro.