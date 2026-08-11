¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 11 de agosto de 2026?

La jornada de hoy la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una variación en el cierre, mientras que los mercados financieros registraron daos importantes este martes 11 de agosto de 2026.

Así cerrró la Bolsa Mexicana de Valores 11 de agosto de 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una baja de -1.32% con 65,564.76 puntos al cierre de hoy martes 11 de agosto de 2026.

Precio del dólar, ¿en cuánto cerró hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de agosto de 2026 en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 11 de agosto 2026?

Wall Street cerró a la baja el martes, con Amazon y Alphabet cayendo, ya que los inversores se volvieron más pesimistas sobre un posible acuerdo para traer estabilidad a Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras Estados Unidos no cambie su comportamiento y acepte las condiciones de Irán para poner fin a la guerra , declaró el recién nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

El S&P 500 bajó un 0,32% hasta los 7.728,20 puntos.

El Nasdaq cayó un 0,6% hasta los 26.445,45 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average descendió un 0,34% hasta los 53.791,85 puntos. A pesar de la caída del S&P 500, el número de valores al alza superó al de los que bajaron (.AD.SPX).,en una proporción de 1,2 a uno.

El S&P 500 registró 22 nuevos máximos y un nuevo mínimo; el Nasdaq registró 108 nuevos máximos y 75 nuevos mínimos.

¿Qué pasó con el petróleo hoy 11 de agosto de 2026?

Los precios del petróleo subieron el martes a su nivel más alto en una semana, ya que las dudas sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán alimentaron la preocupación de que persistan las interrupciones en el suministro en Oriente Medio.

Los futuros del Brent subieron 1,19 dólares, o un 1,4%, para cerrar en 88,91 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 1,07 dólares, o un 1,3%, para cerrar en 83,20 dólares.

Con información de Reuters