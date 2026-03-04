Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 4 de marzo
Antes de salir a carretera este miércoles, revisa nuestro reporte para conocer el estatus vial, reducción de carriles y bloqueos en las principales vías de México.
Llegamos a la mitad de la semana y la movilidad en las principales vías que conectan al país no se detiene. Este miércoles 4 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que viajes seguro y sin contratiempos.
A través de este reporte, con información de los canales oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te traemos las actualizaciones al minuto sobre bloqueos, accidentes, clima adverso o carga vehicular en las plazas de cobro con mayor afluencia.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 4 de marzo
Cierre parcial de circulación en autopista Tehuacán
Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 37. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.
Cierre parcial en autopista México-Querétaro
Se encuentra en el km 175, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención del accidente (servicios periciales). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
¡Toma precauciones en Veracruz!
Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 023+200, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque.