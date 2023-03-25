Encuentran 2 migrantes muertos y otros en estado crítico en vagón de tren en Uvalde

Al menos dos migrantes muertos y otros 15 en estado crítico por sofocamiento fueron hallados dentro del vagón de un tren en Uvalde, Texas, Estados Unidos, informaron autoridades locales este viernes.

“Los helicópteros médicos están aterrizando actualmente en la autopista 90 de Estados Unidos East de Knippa, Tx debido a numerosos inmigrantes indocumentados heridos dentro de un carro de tren”, compartió la policía de Uvalde.

Mediante un comunicado, la policía de Uvalde indicó que recibieron una llamada de un número desconocido que les informó sobre varios migrantes asfixiados dentro del vagón de un tren.

El tren, que operaba en las vías de Union Pacific, se detuvo cerca de la ciudad de Knippa, al noreste de Uvalde, donde fue encontrado con los migrantes muertos.

Las autoridades agregaron que cinco de los migrantes fueron trasladados a hospitales locales, otros cinco más fueron enviados a un nosocomio en San Antonio, a donde llegaron dos adultos en estado grave y uno más crítico.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que ya investigaban si en el tren viajaban más personas indocumentadas, ya que en un principio no fueron descubiertas más personas.

Los accidentes más graves de migrantes en Estados Unidos

Este no es el primer accidente grave que involucra a migrantes en Texas. En junio del año pasado, fue encontrado un tráiler abandonado con 45 migrantes muertos y varios más fueron hospitalizados. Con el paso del tiempo la cifra de muertos aumentó a 50.

Entre las víctimas hay 22 mexicanos, siete de nacionalidad guatemalteca y dos hondureños.

Días martes, cuatro migrantes murieron y tres más resultaron heridos en accidente automovilístico en Encinal, Laredo, Texas. El incidente ocurrió cuando la camioneta que los transportaba intentó evadir un control fronterizo.

