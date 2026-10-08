Con signos de violencia: Hallan dos cuerpos dentro de una cajuela en Ecatepec, Edomex
El cuerpo de los dos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, fueron encontrados al interior de la cajuela de un Tsuru blanco en calles de Ecatepec, Edomex.
Trágica mañana en Edomex. En las primeras horas de este 8 de octubre se registró el hallazgo de dos cuerpos al interior de una automóvil en la Unidad FOVISSSTE, ubicada en calles de Ecatepec, Estado de México; los cadáveres estaban en la cajuela.
Vecinos de la zona fueron los que encontraron los cuerpos de los hombres de entre 25 y 30 años de edad, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes.
Así fue el hallazgo de los dos cuerpos en Ecatepec, Edomex
Los primeros informes indican que las víctimas presentaban signos de violencia, abandonadas en un Tsuru blanco, en calles de Sartre y Circuito Tolstoi, en la Unidad Habitacional. La zona fue acordonada por elementos de policías.
Elementos del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México llegaron hasta el estacionamiento Uno, para poder realizar el levantamiento del cuerpo para dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como las causas del crimen y el cómo terminaron al interior de la cajuela en las calles del municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).
¿Cuál es la postura del hallazgo de cadáveres en Edomex?
Hasta el momento, las autoridades no han dado una declaración oficial respecto al hallazgo de los cuerpos en la Unidad Habitacional FOVISSSTE, por lo que se desconoce su postura respecto a este tema.
Localizan dos cuerpos al interior de la cajuela de un vehículo Tsuru, matrícula LTK993D, en la colonia Fovissste, en #Ecatepec. No hay detenidos. https://t.co/l2jNz5Tu52— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 8, 2026
¿Qué hacer en caso de encontrar un cadáver en Edomex?
- Evita acercarte al cuerpo, es importante asegurarte de tu seguridad antes de ayudar. Sobre todo si sospechas que es una escena del crimen o si es un accidente.
- Contacta inmediatamente a las autoridades al 911. Es importante que, si no hay peligro, no huyas del lugar, pues podrían confundirte con un implicado en el hecho. En caso de que corras peligro, aléjate y después contacta a las autoridades.
- No alteres la escena del crimen, es decir, no toques ni muevas nada porque podrías intervenir en la recopilación de evidencias del caso. De igual forma, si tocas algo y huyes, podrían considerarte un sospechoso.
- Cuando contactes con las autoridades intenta cooperar con toda la información que te pidan. Contesta lo que te pregunten de forma clara y concisa, sin olvidar mencionar si viste algo extraño.
- Finalmente, presenciar un cadáver puede ser muy traumático, así que la recomendación es buscar ayuda emocional si llegas a sentirte afectado.