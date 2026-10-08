Con signos de violencia: Hallan dos cuerpos dentro de una cajuela en Ecatepec, Edomex

Trágica mañana en Edomex. En las primeras horas de este 8 de octubre se registró el hallazgo de dos cuerpos al interior de una automóvil en la Unidad FOVISSSTE, ubicada en calles de Ecatepec, Estado de México; los cadáveres estaban en la cajuela.

Vecinos de la zona fueron los que encontraron los cuerpos de los hombres de entre 25 y 30 años de edad, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes.

Así fue el hallazgo de los dos cuerpos en Ecatepec, Edomex

Los primeros informes indican que las víctimas presentaban signos de violencia, abandonadas en un Tsuru blanco, en calles de Sartre y Circuito Tolstoi, en la Unidad Habitacional. La zona fue acordonada por elementos de policías.

Elementos del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México llegaron hasta el estacionamiento Uno, para poder realizar el levantamiento del cuerpo para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como las causas del crimen y el cómo terminaron al interior de la cajuela en las calles del municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

¿Cuál es la postura del hallazgo de cadáveres en Edomex?

Hasta el momento, las autoridades no han dado una declaración oficial respecto al hallazgo de los cuerpos en la Unidad Habitacional FOVISSSTE, por lo que se desconoce su postura respecto a este tema.

Localizan dos cuerpos al interior de la cajuela de un vehículo Tsuru, matrícula LTK993D, en la colonia Fovissste, en #Ecatepec. No hay detenidos. https://t.co/l2jNz5Tu52 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 8, 2026

¿Qué hacer en caso de encontrar un cadáver en Edomex?