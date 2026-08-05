Encuentran en un contenedor de basura un boleto de lotería ganador de un millón de euros en Italia

Un boleto de lotería instantánea premiado con un millón de euros fue recuperado en perfecto estado de entre toneladas de basura en la localidad de Bitonto, en la provincia de Bari, Italia. De acuerdo con reportes de las agencias de noticias ANSA y AFP, el incidente ocurrió luego de que el comprador acudiera a una tienda de apuestas a verificar su combinación de números habituales. Al escanear el boleto, la terminal emitió el mensaje de "no pagadero", lo que llevó al apostador a asumir de forma errónea que la boleta carecía de valor, cuando en realidad la leyenda indicaba que la cifra superaba el límite máximo de cobro en ventanilla y debía tramitarse en una sede bancaria.

El ticket permaneció en el mostrador del establecimiento y posteriormente fue arrojado al contenedor de desechos no reciclables del local. Horas más tarde, tras comentar lo sucedido con sus familiares en casa, el ganador comprendió el malentendido y regresó a la tienda de apuestas, descubriendo que la bolsa de basura ya había sido recolectada por los camiones de limpieza urbana del municipio.

Rastrearon el boleto cuando se lo llevó la basura

La familia de Bitonto contactó de inmediato a la empresa pública de gestión de residuos de la región del Norte Barese, SANB (Servizi Ambientali Nord Barese), para solicitar auxilio en la localización del camión recolector. El administrador único de la compañía, Roberto Nicola Toscano, coordinó la reconstrucción de la ruta del vehículo compactador de basura e identificó la unidad exacta que contenía la bolsa de basura de la tienda.

Debido a los protocolos sanitarios que impedían vaciar el cargamento en la sede operativa de la empresa por riesgo de contaminación, la directiva gestionó el traslado de los residuos a un centro de procesamiento y clasificación especializado en Bari. A partir de las 05:30 horas del martes 4 de agosto de 2026, un equipo de trabajadores inició la búsqueda manual de la bolsa seleccionada en la planta de transferencia.

Se logró encontrarlo y regresó al propietario

Tras más de 24 horas de labores de búsqueda e inspección en la cinta de reciclaje, un operador de la SANB halló el boleto de lotería completamente intacto dentro de una bolsa dañada que contenía otros tickets destruidos. El personal de la empresa de servicios comprobó la autenticidad del código de barras y procedió a restituir la boleta original al ciudadano, quien se presentó en las instalaciones de la entidad acompañado de su familia.

El ejecutivo Roberto Nicola Toscano destacó la eficiencia y disposición de los trabajadores de la empresa SANB para resolver una contingencia inusual dentro del sistema de recolección pública. La familia beneficiaria completó formalmente el trámite administrativo de cobro del millón de euros ante las autoridades bancarias designadas por el organismo estatal de loterías de Italia.