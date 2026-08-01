Sismo en Italia: Reportan heridos y derrumbe de edificios en Nápoles

Las catástrofes no paran alrededor del mundo, desde terremotos hasta incendios y pasando por inundaciones. Esta vez la fuerza de la naturaleza sacudió a Italia con un sismo de magnitud 4.7 en la zona de Campos Flegreos, en la región de Nápoles.

Debido a la cercanía del epicentro con zonas habitadas, el movimiento telúrico se percibió con gran intensidad, provocando lesiones leves en personas y el derrumbe de edificios aparentemente deshabitados.

Reportan heridos por sismo en Italia

Los primeros reportes de Protección Civil de Italia mencionan que, tras el sismo en Nápoles, se registraron 10 personas heridas, aunque serían lesiones leves.

Además, en videos compartidos a través de redes sociales se puede observar el derrumbe de varios edificios, los cuales estarían deshabitados.

🟠 #CampiFlegrei: purtroppo iniziano ad arrivare anche immagini di edifici chiaramente inagibili. Per fortuna al momento si contano soltanto 4 feriti NON gravi.



C'è stato anche un lungo blackout dovuto al crollo di un traliccio dell'alta tensione dell'area di Agnano. pic.twitter.com/lxSUuazKJx — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales, pero la Sala de Situación para Italia y las autoridades locales mantienen el monitoreo permanente de la emergencia.

Entre los daños a la infraestructura destacan algunos cortes de energía eléctrica, la cual volvió un par de horas después gracias al equipo de técnicos.

¿Qué hacer en caso de sismo en México?

Las autoridades mexicanas lanzaron una serie de indicaciones a seguir en caso de sismo.

Si estás dentro de un inmueble:



Conserva la calma.

Dirígete a los lugares de menor riesgo.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer, deslizarse o romperse.

No grites, no corras, no empujes.

Si tienes que evacuar el inmueble bajando escaleras, hazlo de manera ordenada.

Si te encuentras en el exterior:



Busca el punto seguro.

Asegúrate de estar a salvo de cables, postes, árboles y ramas, escaleras exteriores, edificios con fachadas adornadas, balcones, aleros, chimeneas y de cualquier otro objeto que pueda caerse.

Si estás en un vehículo:



Maneja hacia un lugar que quede lejos de puentes, vías o cables de energía eléctrica y estaciónate en un sitio fuera de peligro.

Enciende las luces intermitentes.

Busca ayuda de Protección Civil para que te indiquen si es seguro regresar al inmueble y evita saturar las líneas telefónicas si no tienes una emergencia.