Italia evalúa suspender el acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, advirtieron este jueves 30 de julio de 2026 sobre la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias que incluyen la suspensión del espacio Schengen de libre circulación con España. La postura del gobierno italiano surge por el cruce masivo de cientos de migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, esto dejó un saldo de al menos nueve personas fallecidas y que derivó en el despliegue del ejército español para reforzar la seguridad en la frontera norteafricana.

La reacción de Roma elevó la tensión diplomática en la Unión Europea. Tajani atribuyó la crisis a las recientes políticas de regularización del gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, señalando que la concesión de estatus legal a migrantes indocumentados genera un "efecto llamada" que amenaza la seguridad de las fronteras comunitarias. En respuesta a las declaraciones de las autoridades italianas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó al embajador de Italia en Madrid tras calificar los señalamientos de "inapropiados".

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Despliegue militar en Ceuta

Ante el incremento de las llegadas por vía marítima en la playa del Tarajal, el Ministerio del Interior de España ordenó el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil y contener los intentos de entrada. La medida responde a las exigencias de la presidencia regional de Ceuta, que solicitó la declaración de emergencia nacional al verse sobrepasada la capacidad de acogida local. Paralelamente, las autoridades españolas y marroquíes acordaron agilizar los protocolos de devolución de las personas que ingresaron de manera irregular al territorio.

Respuesta de la Unión Europea

Por su parte, la Comisión Europea, a través del comisario de Migración Magnus Brunner, confirmó que mantiene contacto con el gobierno español y ofreció el respaldo operativo de la agencia Frontex. Mientras las autoridades de Marruecos atribuyeron el repunte de los cruces a las redes de tráfico de personas, sectores de las fuerzas de seguridad en la frontera cuestionaron la efectividad de la colaboración marroquí. En tanto, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto trasladarse a Ceuta este viernes para supervisar los operativos de control fronterizo.