Encuentran matrimonio muerto en CDMX; vecinos reportaron mal olor

En las primeras horas del lunes 30 de octubre, se reportó la muerte de un matrimonio en la Ciudad de México, de acuerdo con los primeros indicios se reportó un olor fétido y encontraron los cuerpos en estado de descomposición al interior del departamento 204.

De acuerdo con los indicios encontrados en el lugar, donde no hay huellas de violencia, al parecer el deceso de la pareja se debió a inhalación de gas, pero serán los peritajes que se realicen en el departamento, los que permitan determinar cuál fue la causa del deceso, y desde cuándo el matrimonio murió

¿Qué se sabe sobre el matrimonio que murió en un departamento de la zona rosa?

Los cuerpos fueron encontrados boca arriba en una de las recámaras del departamento, según reportan las autoridades que se encuentran en las calles de Havre y Hamburgo de la colonia Juárez.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la Ciudad de México atendieron a personas que se identificaron como familiares de las personas que murieron, por lo que se cree que son de origen mexicano. Se sabe que llegaron para realizar la renta del departamento por una semana.

En septiembre, una familia murió por inhalación de gas en CDMX

En septiembre se vivió una tragedia en CDMX cuando una familia completa murió al interior de un domicilio ubicado en la Gustavo. A Madero; la familia estaba integrada por tres mujeres y dos hombres, aunque no refirieron la edad de las personas.

Tiempo después, los vecinos detallaron que una persona acudió a arreglar las instalaciones de gas; sin embargo las autoridades de la CDMX no confirmaron nada al respecto, aunque sí se dio a conocer que la causa fue una fuga de gas.

¿Qué hacer en caso de una fuga de gas?

El gobierno de México da una serie de recomendaciones en caso de que se reporte una fuga de gas en tu domicilio, los pasos a seguir son:

