Este no era un paquete común, en Breslavia, Polonia encontraron a un roedor en peligro de extinción en un paquete de Amazon dentro de un camión que viajó desde Francia hasta Breslavia, Polonia. El pasado 3 de noviembre, los trabajadores del centro logístico abrieron la caja de carga y hallaron a esta pequeña viajera oculta entre la mercancía. Lejos de asustarse, el personal aseguró al animalito y llamó de inmediato a Ekostraż, una reconocida asociación local de protección animal.

¿Qué hacía una especie casi extinta entre los envíos?

Los rescatistas quedaron boquiabiertos al revisar al polizón. Resultó ser una hembra de lirón careto (Eliomys quercinus), una especie que los científicos dan casi por extinta en Polonia y gran parte de Europa Central.

Los cuidadores la bautizaron como “Amazonka”. Es una hembra ágil y saltarina que ahora pasa su cuarentena bajo revisión médica. Come bastante bien, goza de buena salud y el experto en estos mamíferos, el profesor Mirosław Jurczyszyn, ya asesora al equipo para decidir qué harán con ella en las próximas semanas.

El curioso contraste de un animal al borde de desaparecer

El hallazgo causó revuelo porque este lirón es el roedor que desaparece más rápido en todo el continente europeo. En los últimos 30 años, su población cayó un 50 por ciento. El Libro Rojo de Polonia lo clasifica en peligro crítico y los biólogos creen que solo queda un punto con ejemplares salvajes en ese país, aunque dudan si todavía sobreviven.

Lo irónico del caso es el origen del viaje. Mientras Alemania invierte en proyectos para reintroducirlos a la naturaleza, en Francia todavía abundan. Allá la gente los ve como simples visitantes de jardín que se meten a los viñedos, duermen en maquinaria agrícola o, como hizo “Amazonka”, se cuelan en camiones de carga para cruzar fronteras sin pagar envío.

Con información de Ekostraż