El peligro mortal de viajar como polizón: Hallan un cuerpo en el tren de aterrizaje de un avión que aterrizó en Malasia desde Japón

El personal técnico del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, descubrió un cadáver no identificado en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión comercial procedente de Tokio, Japón la mañana de este jueves en la Terminal 2.

El descubrimiento fue alrededor de las 6:30 horas, cuando un empleado del equipo de ingeniería realizaba mantenimiento y revisión al avión después del aterrizaje. Al percibir un fuerte olor que emanaba de la parte inferior de la nave, procedió a abrir la compuerta del sistema de ruedas, encontrando los restos e informando de inmediato a la policía aeroportuaria.

Investigan a quién pertenece el cuerpo

La Policía Real de Malasia acudió al lugar de los hechos para acordonar la zona e iniciar los peritajes correspondientes.

La persona vestía una camiseta blanca y pantalones de mezclilla. No se han localizado documentos de identidad entre sus pertenencias. Las indagatorias preliminares sugieren que la persona tenía alrededor de 20 años y que habría fallecido más de 72 horas antes del hallazgo. Las autoridades aún no han confirmado el género del individuo y se encuentran a la espera de la autopsia correspondiente para establecer la causa precisa del deceso.

El peligro mortal de viajar como polizón

El espacio destinado al tren de aterrizaje no cuenta con presurización ni control de temperatura durante los vuelos de gran altitud. Los polizones que intentan viajar en este compartimento se enfrentan a condiciones extremas de falta de oxígeno (hipoxia), congelamiento por temperaturas bajo cero (hipotermia) y el riesgo de ser aplastados por la maquinaria cuando el sistema de ruedas se retrae tras el despegue.

Este tipo de incidentes cuenta con antecedentes en la aviación internacional. Recientemente, en junio de 2026, las autoridades locales reportaron el hallazgo de un hombre sin vida en el tren de aterrizaje de un vuelo proveniente de Marruecos, cuyo deceso fue atribuido a un paro cardíaco derivado de hipotermia e hipoxia. La policía en Malasia mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer cómo el individuo logró burlar los controles de seguridad en territorio japonés para acceder a la aeronave.