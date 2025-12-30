Esta es la millonaria cantidad que cobrará una empresa si encuentra el vuelo MH370, desaparecido hace 11 años

Uno de los grandes misterios de la aviación moderna podría estar a punto de tener una conclusión, ya que hoy 30 de diciembre de 2025, una empresa reinició la búsqueda del vuelo MH370 , el cual desapareció de los radares en 2014.

MH370: Ocean Infinity reinicia la búsqueda del avión desaparecido

El avión, un Boeing 777, llevaba a 227 pasajeros y 12 integrantes de la tripulación desde Kuala Lumpur a Pekín. No obstante, jamás llegó a su destino y el paradero tanto de la aeronave como de los viajeros es desconocido. La empresa Ocean Infinity es la encargada de la misión.

La búsqueda en el sur del océano Índico, planeada desde diciembre de 2024, había arrancado en abril de 2025, pero fue suspendida pocas semanas después debido a condiciones climáticas desfavorables.

70 millones de dólares por una respuesta: el acuerdo entre Malasia y Ocean Infinity

Posteriormente, las investigaciones reiniciaron de forma intermitente, aseguró el Ministerio de Transporte de Malasia . El gobierno de dicho país pagará 70 millones de dólares, poco más de mil millones de pesos mexicanos.

Ocean Infinity ya había hecho búsquedas del mismo avión en 2018, pero no tuvo éxito en hallar pruebas del fuselaje del aparato. Ahora la búsqueda está contemplada en el lecho marino de alrededor de un área de 15 mil kilómetros cuadrados.

El misterio del Boeing 777: ¿qué sabemos sobre la manipulación deliberada del vuelo?

Un reporte de 495 páginas elaborado en 2018 señala que los controles del Boeing 777 habían sido manipulados de forma deliberada para cambiar su curso, pero los investigadores no pudieron determinar quién fue el responsable y no pudieron brindar una conclusión sobre lo que realmente sucedió, ya que señalaron que eso dependerá de hallar los restos.

Los investigadores señalan que no había nada sospechoso en los antecedentes financieros, de entrenamiento o de salud mental tanto del capitán como del copiloto de la aeronave.

La aeronave llevaba a más de 150 pasajeros originarios de China, así como a 50 malayos y otros ciudadanos de Francia, Australia, Indonesia, India, Estados Unidos, Canadá y Ucrania, entre otros.

Los familiares de las víctimas han demandado para pedir indemnización a Malaysia Airlines, Boeing, Rolls-Royce (encargada de fabricar los motores del avión) así como a la aseguradora Allianz, entre otras compañías.

