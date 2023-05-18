Autoridades continúan en la búsqueda de cuatro niños que están perdidos en la selva tras accidente aéreo en Colombia

La angustia de las familias de los 4 niños perdidos tras un accidente aéreo en la amazonía colombiana persiste. Diversas autoridades en Colombia no han confirmado que los hallan encontrado.

La información oficial disponible, hasta ahora, da cuenta de la muerte de los tres adultos que acompañaban a los menores, sin embargo, aunque hay rastros de los que serían los niños en inmediaciones al lugar donde se encontró la avioneta, ellos no aparecen.

La confusión del presunto hallazgo de los niños inició con un tweet del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dando las buenas noticias.

¿Qué dicen las autoridades involucradas sobre la aparición de los niños?

Pese a la "confirmación" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ninguna otra autoridad ha corroborado la información. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), publicó que las búsquedas continúan.

#Comunicado 🗞️ | Sobre la situación en el Guaviare, el ICBF informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que



➡️ https://t.co/G7nlnFK6N6 pic.twitter.com/C5KNywbCw6 — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) May 18, 2023

La Aeronáutica Civil, máxima autoridad aeronáutica de Colombia, tampoco confirmó el hallazgo, pero sí la continuación de la búsqueda.

#InformaciónImportante | Se intensifica la búsqueda de los cuatro menores de edad extraviados en selvas de Caquetá. #EnDesarrollo#LoHacemosPosible#OperaciónEsperanza pic.twitter.com/v3uwtIMIEm — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) May 17, 2023

Incluso, la compañía dueña de la aeronave accidentada, no confirman el hallazgo de los niños.

#Atención Comunicado de la empresa Avianline Charters SAS, asegura que se continúa con la búsqueda de los 4 menores de edad.



Además, aclaran la versión de que los menores estarían siendo trasladados en una lancha hasta Cachiporro, Caquetá, información que se está verificando. pic.twitter.com/SnUfQB5YMO — Marandua Stereo Guaviare (@maranduanoticia) May 18, 2023

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de esta "confusión" sobre el paradero de los niños. Según las autoridades, los menores llevan más de 2 semanas perdidos en la selva del Guaviare.

En las últimas horas se conocieron algunas pistas que darían cuenta de la posibilidad de que los niños, de cuatro, nueve, 13 y una bebé de 11 meses, estén vivos. Por ejemplo, organismos de rescate encontraron un refugio hecho con ramas y palos en el que habrían estado.

A las autoridades les sorprendió que, en ese refugio improvisado, se encontrara un biberón y algunos alimentos consumidos.