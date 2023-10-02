Investigan asesinato y desaparición de encuestadores de Morena en Chiapas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares en el caso de tres encuestadores de Morena que fueron hallados sin vida.

Las autoridades refieren que el sábado los tres encuestadores fueron amagados con arma de fuego y sacados de un hotel en Juárez, Chiapas.

Y fue el domingo cuando encontraron los cuerpos de Christian y José Luis en el poblado de Chontalpa, municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Uno continúa aun desparecido y por este hecho no se reportan detenidos.

Confirman muerte de dos encuestadores de Morena

Fue el líder nacional de Morena, Mario Delgado quien a través de redes sociales confirmó la muerte de dos de los tres encuestadores de su partido en la zona norte de Chiapas.

Delgado Carrillo exigió “la aparición con vida de nuestro compañero Adrián Cid Pérez quién fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez, Chiapas, en la madrugada del sábado”.

“Con mucho dolor, tristeza e indignación, lamentamos y condenamos enérgicamente el asesinato de nuestros compañeros Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez y exigimos una investigación a fondo a las autoridades correspondientes. Nuestra solidaridad y cariño a sus familiares, amigos y seres queridos”, escribió el líder morenista.

Desde la dirigencia de @PartidoMorenaMx exigimos la aparición con vida de nuestro compañero Adrián Cid Pérez quién fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez, Chiapas en la madrugada del sábado.

Con mucho dolor, tristeza e indignación, lamentamos y… — Mario Delgado (@mario_delgado) October 2, 2023

Medios locales informaron que la mañana de este domingo fueron hallados los cuerpos de dos hjombres que estaban amarrados de pies y manos, además que presentaban huellas de tortura.

Los cuerpos fueron localizados sobre la carretera federal Chontalpa – Malpasito a la altura de la entrada a una brecha de la ranchería Cacha de Palo de Huimanguillo.

En la cuenta de Facebook Encuestadores de México se lee un mensaje: "Nueva información de los compañeros de Chiapas, se sabe que los 3 son de Jalapa Veracruz y nada más se proporciona el nombre del supervisor que es Adrián Cid, lo que se sabe es que los sacaron de su hotel desde ayer y que el día de hoy aparecieron sus cuerpos", dice parte del texto.