Morena revela a sus coordinadores de Aguascalientes, Campeche y Colima rumbo a elecciones 2027

Morena dio a conocer los resultados de sus encuestas internas para definir a quienes serán los candidatos rumbo a las elecciones de 2027 en Aguascalientes, Campeche y Colima. Bajo la figura de "Coordinadores de Defensa de la Transformación y Soberanía", las designaciones marcarán el arranque formal del trabajo en las tres entidades.

En un procedimiento que la dirigencia nacional ha defendido como abierto y representativo de sus militantes, mientras que sectores de la oposición señalan que el ejercicio funciona como un mecanismo de legitimación interna para respaldar acuerdos previos de la cúpula partidista ,que además, se cocina desde mucho antes del arranque oficial del proceso electoral marcado por el INE.

La precampaña de la precampaña: Morena burla la ley electoral rumbo a 2027

Perfiles de Morena para las candidaturas de Aguascalientes, Campeche y Colima

De acuerdo con lo anunciado por Citlalli Hernández, presidenta de Comisión de Elecciones de Morena, estos son los perfiles que contenderán en los tres estados rumbo a las elecciones de 2027.



Aguascalientes, Nora Ruvalcaba: Fue una de las fundadoras de Morena en Aguascalientes y fungió como la primera presidenta de su Comité Ejecutivo Estatal, entre 2012 y 2015. Para 2021 y 2022 fue delegada estatal de los Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en el Estado. Esta no es la primera vez que busca la gubernatura de Aguascalientes , sino la tercera, pues antes ya lo habría intentado en 2010 y en 2016.

Fue una de las fundadoras de Morena en Aguascalientes y fungió como la primera entre 2012 y 2015. Para 2021 y 2022 fue delegada estatal de los Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en el Estado. Esta no es la primera vez que busca la , sino la tercera, pues antes ya lo habría intentado en 2010 y en 2016. Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus: El alcalde con licencia de Ciudad de Carmen fue elegido para encabezar el estado de Campeche.

El alcalde con licencia de Ciudad de Carmen fue elegido para encabezar el estado de Campeche. Colima, Rosi Bayardo: La alcaldesa con licencia derroche de recursos en espectaculares, lonas y bardas a más de nueve meses del inicio formal del proceso electoral.