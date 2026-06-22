Morena comienza registro para selección de candidatos rumbo a elecciones 2027
¡Comienza la carrera rumbo a 2027! Morena abre el registro de aspirantes a gobernadores para las elecciones del próximo año y aquí te decimos las fechas y los requisitos obligatorios.
El partido oficialista ha puesto en marcha formalmente su maquinaria interna de cara al proceso electoral de 2027. A través de la Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, Morena inició el registro de aspirantes para definir a los candidatos a gubernaturas para el próximo año.
Calendario de registros por estado
A diferencia de la modalidad en línea, que se mantiene abierta del 22 al 27 de junio, exceptuando el miércoles 24, el registro presencial en el World Trade Center en la capital está estrictamente segmentado por días para cada entidad en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
El registro para los estados quedó definido de la siguiente manera:
- Lunes 22 de junio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
- Martes 23 de junio: Chihuahua, Colima y Guerrero.
- Jueves 25 de junio: Michoacán, Nayarit y Nuevo León.
- Viernes 26 de junio: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.
- Sábado 27 de junio: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
Por la mañana, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones del @PartidoMorenaMx nos reunimos para discutir, definir y aprobar la convocatoria que regirá el registro de las y los aspirantes a las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y de la… pic.twitter.com/24Av0Qsfl2— Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) June 17, 2026
¿Cuáles son los requisitos que pide Morena para aspirar a ser candidatos en 2027?
Según el documento de Morena, la base de la convocatoria estipula ciertos requisitos legales y de trayectoria que los aspirantes deben cumplir obligatoriamente:
- Nacionalidad y residencia: Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Para los no nacidos en la entidad federativa correspondiente, se exige una vecindad mínima de 10 años.
- Edad mínima: Tener 30 años cumplidos al día de la elección (6 de junio de 2027).
- Filtro contra la violencia de género y corrupción: No haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia sexual, de género, familiar, corrupción, faltas administrativas graves o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
- Registro de agresores: No encontrarse sujeto a una resolución condenatoria vigente por violencia política contra las mujeres en razón de género ni figurar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en dicha materia.
- Deudores alimentarios: No tener la calidad de deudora o deudor alimentario moroso, a menos que se acredite estar al corriente o haber liquidado los adeudos en su totalidad.
- Separación del cargo: Contar con disponibilidad de tiempo completo. Quienes ejerzan un cargo público, de elección popular o partidista deberán estar separados de este y acreditarlo formalmente al momento de solicitar el registro.
- Ministros de culto: No ser ministro de culto religioso, salvo que hayan dejado de serlo cinco años antes del 6 de junio de 2027.
- Militancia y formación: En caso de ser militantes, tener pleno goce de sus derechos partidistas y no estar sancionados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, es obligatorio haber realizado al menos una actividad de formación ética y política organizada por el Instituto Nacional de Formación Política.