Morena comienza registro para selección de candidatos rumbo a elecciones 2027

El partido oficialista ha puesto en marcha formalmente su maquinaria interna de cara al proceso electoral de 2027. A través de la Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, Morena inició el registro de aspirantes para definir a los candidatos a gubernaturas para el próximo año.

Calendario de registros por estado

A diferencia de la modalidad en línea, que se mantiene abierta del 22 al 27 de junio, exceptuando el miércoles 24, el registro presencial en el World Trade Center en la capital está estrictamente segmentado por días para cada entidad en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

El registro para los estados quedó definido de la siguiente manera:



Lunes 22 de junio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Martes 23 de junio: Chihuahua, Colima y Guerrero.

Chihuahua, Colima y Guerrero. Jueves 25 de junio: Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Michoacán, Nayarit y Nuevo León. Viernes 26 de junio: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora. Sábado 27 de junio: Sinaloa

Por la mañana, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones del @PartidoMorenaMx nos reunimos para discutir, definir y aprobar la convocatoria que regirá el registro de las y los aspirantes a las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y de la… pic.twitter.com/24Av0Qsfl2 — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) June 17, 2026

¿Cuáles son los requisitos que pide Morena para aspirar a ser candidatos en 2027?

Según el documento de Morena, la base de la convocatoria estipula ciertos requisitos legales y de trayectoria que los aspirantes deben cumplir obligatoriamente:

