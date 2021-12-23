Condenan a 15 años a enfermera que mató a 4 discapacitados en Alemania

Un tribunal de Alemania condenó a 15 años de prisión a una ex enfermera por matar a cuatro residentes de un centro para discapacitados en la ciudad de Potsdam, a las afueras de Berlín.

El tribunal regional de Potsdam declaró culpable a Inés Andrea R., de 52 años de edad, por apuñalar a cuatro pacientes del centro y herir a otras tres personas, por lo que ordenó su ingreso a un hospital psiquiátrico para cumplir su condena.

El juez detalló que la ex enfermera “necesita ayuda urgentemente debido a su estado mental”, por lo cual fue enviada a un centro psiquiátrico y no a prisión. Al leer la sentencia, el juez indicó que “si la mujer hubiera ido al médico las víctimas podrían estar aún vivas”.

El informe psiquiátrico de la enfermera reveló que sufre un grave trastorno de personalidad, y los asesinatos los cometió mientras se encontraba fuera de sí, por lo que su abogado pidió al juez no declarar la responsabilidad plena de la mujer, porque “estaba en un túnel y no podía controlar sus actos”.

Sin embargo, la Fiscalía alemana calificó el acto cometido por la enfermera como “una crueldad inmensa” y pidio que fuera juzgada por cuatro cargos de asesinato y varios por tentativa de homicidio, entre otros delitos.

Enfermera mata a cuatro discapacitados en Alemania

Inés Andrea trabajaba como enfermera en la clínica de la asociación Oberlinhaus para discapacitados en Alemania, cuando el pasado 28 de abril atacó a varios residentes y causó la muerte de cuatro personas.

Tras el ataque de la enfermera, la policía de Alemania informó que las heridas que presentaban las víctimas era “resultado del uso de violencia intensiva”, sin dar más detalles sobre los asesinatos.

La enfermera apuñaló a dos hombres y a dos mujeres de entre 31 y 36 años, quienes no se pudieron defender por su condición. También resultaron heridas otras tres personas, una de ellas con lesiones graves.