Un enfrentamiento registrado a las afueras del Congreso de la Ciudad de México dejó alrededor de diez vecinos heridos y varios traslados en ambulancia hacia hospitales, según denunció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Los hechos ocurrieron en medio de la jornada en la que la funcionaria acudió al recinto legislativo para rendir cuentas y solicitar un presupuesto justo para las familias de la demarcación, momento en el que también señaló que servidores públicos de la alcaldía volvieron a ser golpeados.

. @AlessandraRdlv lamentó las agresiones que sufrió en el Congreso CDMX.



Aseguró que advirtió previamente al Gobierno capitalino y solicitó apoyo; anunció que acudirá ante las autoridades correspondientes para denunciar los hechos.



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Durante su posicionamiento tras lo ocurrido en las inmediaciones del órgano legislativo, Rojo de la Vega sostuvo que no se garantizaron las condiciones de seguridad para el desarrollo de la comparecencia y atribuyó directamente las agresiones contra trabajadores de la demarcación a personas vinculadas con Diana Sánchez Barrios, además de señalar que la violencia vivida fue organizada desde el propio Congreso capitalino.

Señalamientos de la alcaldesa tras los traslados médicos

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc subrayó que varios de los habitantes lesionados tuvieron que ser llevados de urgencia en ambulancia luego de la trifulca ocurrida en el exterior del inmueble.

En su mensaje, recalcó que las diferencias políticas no justifican la persecución ni los ataques físicos contra habitantes o trabajadores de la demarcación, y afirmó que su presencia en el recinto responde a su compromiso de representar a cientos de familias de la alcaldía.

#AlMomento | La alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv, informó que alrededor de 10 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre sus simpatizantes y los de Diana Sánchez Barrios, afuera del Congreso CDMXhttps://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/yQRPYxXuke — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

“Lamentablemente, hoy nos están informando que van 10 vecinas y vecinos agredidos. A las afueras de este Congreso. Lamento muchísimo que no se hayan garantizado las condiciones para venir a rendir cuentas y a pedir un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc.

Eso sin contar los servidores y servidoras públicos que nuevamente fueron golpeados por gente de Diana Sánchez Barrios. Lamento muchísimo que la violencia que se vivió hoy sea organizada por miembros de este Congreso”, declaró Alessandra Rojo de la Vega.

La alcaldesa añadió que, pese a las diferencias con integrantes del Congreso de la Ciudad de México, mantendrá su postura a favor del debate con respeto y reiteró que continuará dando la cara por la población de Cuauhtémoc mientras se da seguimiento al estado de salud de quienes resultaron heridos durante el altercado.

Rojo de la Vega procederá contra la diputada Diana Sánchez Barrios

Rojo de la Vega advirtió que podría registrarse nueva violencia en los próximos meses. La alcaldesa expresó su preocupación tras las agresiones ocurridas en el Congreso de la CDMX. Asimismo anunció procederá contra la diputada Diana Sánchez Barrios.