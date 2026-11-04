Alessandra Rojo de la Vega denuncia red de Morena de 340 millones de pesos en campaña de desprestigio

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega alzó la voz para acusar formalmente al partido Morena de destinar presuntamente más de 340 millones de pesos del erario público a una red de empresas utilizada para emprender campañas de persecución, ataque y desprestigio contra figuras de la oposición. La funcionaria respaldó sus señalamientos en un reciente reportaje periodístico que documenta la dispersión de dichos recursos estatales y anunció que acudirá ante las instancias legales para presentar las denuncias correspondientes, confiando en que las instituciones judiciales de la Ciudad de México actúen con imparcialidad.

Rojo de la Vega enfatizó que la ofensiva mediática e institucional no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática articulada desde altos mandos del oficialismo, involucrando desde voceros nacionales hasta senadores y cientos de perfiles acreditados. Asimismo, subrayó que los ataques no solo van dirigidos en su contra como alcaldesa, sino que han alcanzado a diversas trabajadoras y trabajadores de la demarcación, quienes han sido víctimas de agresiones y violencia continua por el simple hecho de ejercer sus labores de servicio a la ciudadanía a plena luz del día.

Buenos días.



Daré una conferencia 9:30 am sobre los ataques del narcopartido.



Atentos. En vivo por Instagram. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 4, 2026

Alessandra Rojo de la Vega exige resultados ante la Fiscalía

Pese al embate político y la presión ejercida por la fuerza del Estado, la alcaldesa reiteró su respaldo al fortalecimiento institucional y expresó su voto de confianza en que la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, realice un trabajo apegado a derecho respecto a las carpetas de investigación interpuestas. "Esperamos resultados, tengo fe", declaró, al tiempo que insistió en que su equipo legal alista nuevas denuncias formales para sentar un precedente contra el uso indebido de fondos públicos en difamaciones políticas.

Alessandra Rojo de la Vega denuncia red de Morena de 340 millones de pesos en campaña de desprestigio

La munícipe lamentó que la confrontación impulsada por el oficialismo ponga en riesgo la integridad del personal operativo de la alcaldía que trabaja diariamente en las calles por poner orden. Ante estos hechos, concluyó que la defensa de las instituciones es una responsabilidad colectiva que no debe ceder ante los intentos partidistas de desmantelar los contrapesos en la capital del país.