“Cumplir la ley no puede pagarse con golpes": Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones

Con visible indignación, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció públicamente las agresiones que sufrió junto a su equipo de trabajo cerca del Metro San Cosme, el pasado 13 de febrero; esto al asegurar que fueron emboscados por alrededor de 200 personas mientras realizaban labores oficiales. “Cumplir la ley no puede pagarse con golpes”, expresó tras los hechos.

Esto dijo Alesandra Rojo de la Vega tras agresiones

La tarde del pasado 13 de febrero, la alcaldesa y su equipo fueron agredidos en la zona de San Cosme, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando acudieron a verificar presuntos permisos que, según señalaron, no existían.

De acuerdo con su testimonio, el grupo de funcionarios no llegó a confrontar, sino a cumplir con su deber; sin embargo, fueron recibidos con empujones, insultos y agresiones físicas por parte de un numeroso grupo de personas.

“Ayer no me golpearon solo a mí, golpearon a mi equipo, a las mujeres y hombres que todos los días dan la cara por la Cuauhtémoc”, sostuvo la edil, quien confirmó que ya se presentó la denuncia correspondiente y que existen pruebas de lo ocurrido.

Ayer no me golpearon solo a mí. Golpearon a mi equipo. A las mujeres y hombres que todos los días dan la cara por la Cuauhtémoc.



200 personas nos emboscaron en San Cosme por pedir permisos que no existen. No llegaron a dialogar — llegaron a agredir.



Pero lo que no saben es que… pic.twitter.com/hoTXQwOVHM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

Visiblemente afectada, lamentó que la violencia se intente justificar por diferencias políticas y subrayó que ningún servidor público debe ser atacado por hacer cumplir la ley.

Pese a lo sucedido, aseguró que su equipo regresará a sus actividades con determinación. “Pero lo que no saben es que este equipo no se raja”, afirmó, al reiterar que lo ocurrido no debe dividir a la ciudadanía ni normalizarse bajo ninguna circunstancia.

Gobierno de CDMX no llegó al operativo en San Cosme

Al operativo en la zona de San Cosme no llegó el gobierno de Ciudad de México, así lo explicó el vocero de Alessandra Rojo De la Vega, Miguel de Samaniego.

“Fueron emboscados por un grupo que presuntamente está ligado a la diputada local Diana Sánchez Barrios. Hay muchísimos lesionados, heridos, personal de la alcaldía, personas de obras públicas; la alcaldesa tiene lesiones en la cara”, dijo Miguel de Samaniego, vocero de Alessandra Rojo de la Vega.