Razón por la que quieren cancelar a Luis R. Conriquez en Fresnillo, Zacatecas, donde daría concierto

El concierto del cantante de corridos tumbados, Luis R. Conriquez, en Fresnillo, Zacatecas, podría ser cancelado tras una decisión por parte de las autoridades del estado.

El cantante de temas como "Si no quieres, no" y "Muchacho alegre" se presentaría el próximo 28 de agosto en la Feria Nacional de Fresnillo.

¿Por qué quieren cancelar el concierto de Luis R. Conriquez?

El evento en donde se presentará el artista mexicano pidió ser cancelado luego de que autoridades consideraron que su música incurre en apología del delito.

A través de un mensaje en redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, compartió que el gobierno estatal pidió al municipio de Fresnillo "integrar una cartelera para su Feria Nacional que evite contenidos que hagan apología del delito, exalten la violencia o normalicen las actividades criminales".

De acuerdo con el funcionario estatal, ante la contratación de Luis R. Conriquez, pidió al ayuntamiento reconsiderar su participación.

"Esta solicitud responde a la responsabilidad compartida de las instituciones públicas de promover una cultura de paz en nuestro territorio", externó.

¿Qué es la apología del delito y cómo se castiga?

La apología del delito es una conducta que puede constituir un delito cuando una persona provoca o invita a que otra cometa una actividad ilícita.

El artículo 208 del Código Penal Federal establece que si una persona provoca públicamente a cometer un delito, o hace la apología de este o de algún vicio, será castigada.

De acuerdo con la ley, podrá recibir de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecuta; en caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

El día que Los Alegres del Barranco proyectaron fotos de "El Mencho"

El grupo Los Alegres del Barranco estuvo en la mira de las autoridades cuando el 29 de marzo de 2025 proyectaron fotografías del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Las imágenes fueron mostradas en un evento llamado "Los Señores del Corrido" en Zapopan, Jalisco. Tras lo sucedido, fueron señalados de apología al delito y después por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocido como lavado de dinero.